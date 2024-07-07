Первый день фестиваля «Лето в Тобольском кремле» завершился праздничным салютом

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
В рамках фестиваля на сцене выступили народный артист РСФСР Сергей Шакуров, актёр Сергей Бурунов, известные оперные исполнители и Тюменский филармонический оркестр под руководством главного дирижёра Юрия Медяника. Завершился первый день праздничным салютом.
Юбилейный XV фестиваль «Лето в Тобольском кремле» проходит в этом году уже в 15-й раз и продлится до 12 июля. За это время он стал визитной карточкой Тюменской области и одним из главных событийных мероприятий в туристическом календаре регионе.
Творческие номера, в рамках мероприятия, представят лучшие коллективы Тюменской области. Завершит фестиваль огненный шоу-спектакль «Сибирь. Начало», в основу которого легли легенды о Ермаке.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на празднование Дня города из бюджета потратят более 20,5 миллиона рублей. В праздничный день 27 июля в областной столице будут работать сотни площадок, а вечером состоится салют.