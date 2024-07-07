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Первый день фестиваля «Лето в Тобольском кремле» завершился праздничным салютом

Первый день фестиваля «Лето в Тобольском кремле» завершился праздничным салютом

7 июля 2024, 04:31
Фото: тг-канал Александр Моор
Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» стартовал 6 июля в Тюменской области. Открыла мероприятие концертная программа «Ключ к Сибири», организаторы которой рассказали гостям праздника об основных вехах развития исторической столицы Тобольской губернии и тюменского края.
Сюжет
Концерт

В рамках фестиваля на сцене выступили народный артист РСФСР Сергей Шакуров, актёр Сергей Бурунов, известные оперные исполнители и Тюменский филармонический оркестр под руководством главного дирижёра Юрия Медяника. Завершился первый день праздничным салютом.

Юбилейный XV фестиваль «Лето в Тобольском кремле» проходит в этом году уже в 15-й раз и продлится до 12 июля. За это время он стал визитной карточкой Тюменской области и одним из главных событийных мероприятий в туристическом календаре регионе.

Творческие номера, в рамках мероприятия, представят лучшие коллективы Тюменской области. Завершит фестиваль огненный шоу-спектакль «Сибирь. Начало», в основу которого легли легенды о Ермаке.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на празднование Дня города из бюджета потратят более 20,5 миллиона рублей. В праздничный день 27 июля в областной столице будут работать сотни площадок, а вечером состоится салют.

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