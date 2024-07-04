Известные рэперы Feduk, Mayot и Biicla выступят в Тюмени

Стартует фестиваль в 18:00, завершится в 03:00, стоимость билетов 2970 рублей. Организаторы отмечают, что с собой нельзя проносить напитки, еду, перцовые болончики, наркотические средства и всё то, что может вызвать дискомфорт у других гостей.