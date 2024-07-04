Известные рэперы Feduk, Mayot и Biicla выступят в Тюмени

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В рамках МОХИТО FEST состоится выступление популярных исполнителей хитов «Хлопья летят наверх», «Слов больше нет» и «У у у» Feduk, Biicla и Mayot. Также запланирована работа интерактивных площадок, где желающие смогут поиграть в плинко-дринко, настольный баскетбол, зигзаг, кольцеброс и балансир, баскетбол, настольный теннис и гольф.
Кроме того, будут работать зона с глиттером, фотобудка с моментальными фотокарточками, автовыставка от Plankwil и школа DJ от резидента бара «Мохито» ONAGA.
Стартует фестиваль в 18:00, завершится в 03:00, стоимость билетов 2970 рублей. Организаторы отмечают, что с собой нельзя проносить напитки, еду, перцовые болончики, наркотические средства и всё то, что может вызвать дискомфорт у других гостей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отменили выступление на МОХИТО FEST Slava Marlow. По словам организаторов, концерт Slava Marlow не состоится по независящим от них причинам.