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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В Тюмени на фестивале выступят известные рэперы Feduk, Mayot и Biicla

Известные рэперы Feduk, Mayot и Biicla выступят в Тюмени

4 июля 2024, 06:23
Фото: 1MI

В Тюмени на фестивале выступят известные рэперы Feduk, Mayot и Biicla

Фестиваль МОХИТО FEST пройдет в предстоящую субботу, 6 июля, на тюменской базе отдыха «Стальной азарт». По планам организаторов мероприятия, гостями фестиваля станут порядка двух тысяч человек.
Сюжет
Концерт

В рамках МОХИТО FEST состоится выступление популярных исполнителей хитов «Хлопья летят наверх», «Слов больше нет» и «У у у» Feduk, Biicla и Mayot. Также запланирована работа интерактивных площадок, где желающие смогут поиграть в плинко-дринко, настольный баскетбол, зигзаг, кольцеброс и балансир, баскетбол, настольный теннис и гольф.

Кроме того, будут работать зона с глиттером, фотобудка с моментальными фотокарточками, автовыставка от Plankwil и школа DJ от резидента бара «Мохито» ONAGA.

Стартует фестиваль в 18:00, завершится в 03:00, стоимость билетов 2970 рублей. Организаторы отмечают, что с собой нельзя проносить напитки, еду, перцовые болончики, наркотические средства и всё то, что может вызвать дискомфорт у других гостей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отменили выступление на МОХИТО FEST Slava Marlow. По словам организаторов, концерт Slava Marlow не состоится по независящим от них причинам.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Фестиваль#Концерт
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