3 дня выходных! Могут ли тюменцы перейти на четырехдневную рабочую неделю?

Специалист говорит о том, что в России на протяжении долгого времени работали и продолжают работать над условиями труда. Так в 1967 году вышло постановление о переходе на пятидневку, хотя ранее люди работали по 6 дней. Позже, в 1971 году рабочее время ограничили 41 часом, а к 1991 году 40 часами. Такая динамика может сигнализировать о том, что сокращение рабочего времени показывает свою эффективность.