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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Тюменцы могут перейти на четырехдневную рабочую неделю.

3 дня выходных! Могут ли тюменцы перейти на четырехдневную рабочую неделю?

15 августа 2024, 09:41
Фото: 1MI
Тюменцы могут перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Тюменцы могут перейти на четырехдневную рабочую неделю

С 2019 года активно ведутся разговоры о внедрении четырехдневной рабочей недели. Некоторые эксперты считают, что такой формат поможет повысить производительность труда, но есть ряд нюансов.

Положительное влияние сокращения трудовой недели

Еще в 2019 году Дмитрий Медведев, занимавший в то время должность премьер-министра, выступая на Международной конференции труда, заявил, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной.

«Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта», — отметил политик.

С тех пор в сердцах работяг поселилась надежда на сокращение рабочего времени и три выходных в неделю. К тому же этот вопрос регулярно поднимается на федеральном уровне и вызывает бурные споры. Ведь с одной стороны, технологии помогают ускорить значительную часть процессов в компаниях, что сокращает необходимость применения человеческого труда.

«Раньше использовался преимущественно ручной труд. Теперь машины выполняют задачи целой бригады людей в некоторых случаях и этой технике нужен лишь один оператор, что позволяет сократить рабочее время. К тому же более продолжительный отдых, по оценке многих экспертов, повышает производительность и качество выполнения работ», — рассказал специалист по охране труда Тимур Семенов в разговоре с «Нашим городом».

Специалист говорит о том, что в России на протяжении долгого времени работали и продолжают работать над условиями труда. Так в 1967 году вышло постановление о переходе на пятидневку, хотя ранее люди работали по 6 дней. Позже, в 1971 году рабочее время ограничили 41 часом, а к 1991 году 40 часами. Такая динамика может сигнализировать о том, что сокращение рабочего времени показывает свою эффективность.

К тому же в некоторых странах продолжительность рабочего времени ниже, чем в России. Например, в Голландии люди работают по 29 часов в неделю, в Норвегии и Дании — по 33 часа. Руководители компаний в этих странах после перехода к сокращенному графику заявили о том, что к «пятидневке» возвращаться не будут.

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Меньше дней работы — больше сотрудников

Но даже, если в России примут закон о сокращении трудовой недели, то реализовать его будет крайне проблематично во многих областях. Ведь, например, в сферах здравоохранения, безопасности и образования сокращение трудовой недели придется компенсировать количеством персонала, а в указанных областях и сейчас имеется дефицит кадров.

«Мы же не можем оставить скорую помощь без сотрудников, там постоянно кто-то должен работать. Автобусы тоже ез водителей ездить не будут, а у них режим работы все 7 дней в неделю с утра до вечера. Сокращение рабочего дня обернется волной поиска персонала, которого и сейчас не хватает», — говорит Семенов.

Более того, существуют исследования, сигнализирующие о том, что эффективность труда после 3 выходных вырастет только в первое время, после того, как люди адаптируются, она может вернуться к былым показателям, а значит общая производительность за месяц, квартал и год сократится.

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Могут ли тюменцы перейти на четырехдневную рабочую неделю?

Однако тюменцы, жаждущие перехода на четырехдневную рабочую неделю, могут это осуществить. Дело в том, что Трудовой кодекс не запрещает сокращать число рабочих дней и время отработки. Статья 91 ТК РФ ограничивает лишь верхнюю планку рабочего времени — 40 часов в неделю. А потому работодатели могут ввести такие условия для своих сотрудников и даже сохранить уровень оплаты труда на прежнем уровне.

«Могут, но не будут. Это очевидно невыгодно. Мне сложно представить условия, в которых руководство мелкой или крупной компани нашло бы выгоду в сокращении рабочей недели для подчиненных. Особенно, если это касается производства», — говорит специалист по охране труда.

К тому же и представители федеральной власти многократно говорили о том, что пока в введении четырехдневной рабочей недели нет необходимости, ведь по договоренности с работодателем любой сотрудник может перейти к такому формату работы.

А потому сотрудники могут в любой момент подойти и к руководству и попросить о такой договоренности. Но решение работодатель принимает по своему усмотрению.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сотрудники тюменского роддома жалуются на условия труда, их заставляют перерабатывать.

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