Обесчеловечивание труда. Почему на тюменских предприятиях гибнут рабочие?

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В этом году двое рабочих погибли по причинам, связанным с процессами производства. Еще двое работников также погибли на производстве, однако причиной трагедии стали не внутренние процессы. Также в этом году уже зафиксировано 18 несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом, о чем сообщают в Государственной инспекции труда Тюменской области. Чаще всего причиной ЧП становится неудовлетворительная организация работ.
Разберем происшествия на конкретных примерах. Недавно на одной из тюменских строек бетонщик, работающий на подрядного ИП, упал с 11 этажа в шахту лифта. Очевидцев этой трагедии нет. Пострадавший с множественными травмами был госпитализирован. Через два дня он скончался в больнице.
Представители трудовой инспекции, проведя расследование, установили, что работодатель не обеспечил контроль за ходом выполнения работ, также работнику не был проведен инструктаж по охране труда. К тому же бетонщик не был обеспечен средствами индивидуальной защиты и был допущен к работе без обязательного медицинского осмотра.
За 10 дней до этого случая на другом объекте погиб водитель погрузчика. Работник разгружал машину, поддон с кирпичом он установил на место складирования, сдал назад и вышел из кабины погрузчика. Когда мужчина подошел к поддонам, машина начал движение и работник был зажат между поддонами и вилочным захватом погрузчика. Прибывшая скорая медицинская помощь констатировала смерть водителя.
Как выяснилось, смерть водителя наступила из-за асфиксии. К СЧП, по итогам расследования, привело отсутствие контроля за исполнением работником нормативных требований охраны труда и трудовой дисциплины при проведении работ.
«Это достаточно типовые ситуации. Особенно отсутствие средств защиты, как в первом случае. Проблема кроется в том, что цель любого производства — извлечение максимальной выгоды при минимальных затратах. Безопасность рабочих — одна из вещей, на которой тюменские производства часто экономят. Мы видим, что в обоих летальных случаях не было контроля за исполнением работ, а это обязательное условие», — рассказала «Нашему городу» специалист по безопасности и охране труда Анна Герасименко.
Поимо отсутствия касок и других средств защиты, часто указывается, что работникам, получившим травму или погибшим на производстве, не проводили инструктаж по охране труда. Многим кажется, что подобное мероприятие и заполнение соответствующей документации — это лишняя бюрократия, однако на деле этот фактор намного значительнее, чем кажется.
«Из проведения инструктажа следует, что при проведении ряда работ должен осуществляться надзор, что уже исключает вероятность этого нарушения. Сотрудник имеет права не приступать к работе, пока его безопасность не будет обеспечена. А потому важно требовать проведения такого инструктажа», — говорит Герасименко.
Как говорит юрист Павел Шадрин, работодатели часто экономят на обучении сотрудников охране труда при том, что по закону все руководители отделов компании должны быть этому обучены. Как показывает практика, вместо реального обучения руководство формально знакомит работников с инструкциями, давая лишь расписаться в журнале. Однако подпись не является гарантией проведения инструктажа, что может выяснить и доказать инспектор.
«У нас также многие пользуются тем, что, по закону, если в компании или у ИП более 50 работников, то необходимо создать службу по охране труда или нанять специалиста с соответствующим образованием. Но если работников меньше, то в этом нет необходимости и этот инструктаж должен проводить тот самый обученный руководитель. Но все это списывают на бюрократию и существует инструктаж только на бумаге, хотя он должен был проводиться для обеспечения безопасности», — указывает Шадрин.
Специалист отмечает, что зачастую причиной нарушения условий охраны труда становится экономия, незнание законов и халатность.
Как отмечают специалисты, желание сэкономить часто стоит выше обязанности обеспечить безопасность сотрудников. А потому в Тюменской области можно видеть, как рабочие выходят на объекты без касок и других необходимых средств защиты.
«Часто главы компаний пытаются свести такие ситуации к тому, что работник сам отказался использовать средство защиты. Однако проверка позже выявляет, что их не было вовсе. Практика показывает, что экономия на спецодежде в подавляющем большинстве случаев качается работы ИП и мелких предприятий, которые работают на подряде у крупных и часто пользуются сторонней рабочей силой даже без заключения трудового договора», — отметил специалист по охране труда Тимур Семенов в разговоре с «Нашим городом».
Также залогом безопасности производства является исправное современное оборудование, но и оно обходится вы копеечку, а потому нередко персонал вынуждают работать на устаревшем оборудовании, а при отказе угрожают увольнением.
«На самом деле у нас на производственных объектах очень часто используется техника, у которой уже даже истек срок эксплуатации. У башенного крана он, например, составляет около 10 лет, но краны используют и по 20 лет. То есть фактический срок эксплуатации превышает нормативный», — рассказал «Нашему городу» руководитель проектов строительства Валерий Мурзин.
Специалист вспоминает трагический случай с тюменской крановщицей Эльвирой Демидовой, которая погибла в результате падения козлового крана. Тогда источник «Нашего города» сообщал, что в день гибели сотрудницы «Мостоотряд-36», у крана не работал ограничитель хода, а возможно он вовсе отсутствовал.
Также на объектах в Тюменской области часто работают низкоквалифицированные сотрудники, что также пагубно сказывается на организации безопасности труда.
«На строительном рынке занят большой процент трудовых мигрантов. В основном к нам приезжают неквалифицированные рабочие. Из-за нехватки специалистов они выполняют работу высокой и средней квалификации», — отметил депутат городской Думы Дмитрий Ошурков.
Почетный строитель России Алексей Савоськин также говорит о том, что в целях снижения затрат, собственники компаний охотно нанимают низкоквалифицированных сотрудников, которыми проще манипулировать.
Специалисты по охране труда отмечают, что с неквалифицированными специалистами периодически вовсе не заключают трудовой договор, а о проведении инструктажей и обеспечении средствами безопасности в таких случаях речи не идет тем более., а потому эти сотрудники подвергаются особой опасности, так как они оказываются минимально защищены от ЧП.
Сейчас трудовая инспекция еженедельно выносит 20-70 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Однако нарушения продолжают фиксироваться и число трагических случаев на производстве существенно не сокращается.
Специалист по безопасности и охране труда Анна Герасименко говорит о том, что статистические данные подтверждают неблагополучие производств в регионе в области охраны труда.
«Проблема в халатности, в экономии, в отсутствие системного подхода или бездействие системы управления охраной труда на предприятии. Дефицит развития культуры безопасности труда и отсутствие со стороны работников требование ее обеспечения повышает риск возникновения происшествий», — указывает специалист.
Опрошенные «Нашим городом» эксперты говорят о том, что повышение эффективности системы управления охраной труда на предприятии критически необходимо. Ведь сейчас к рабочим относятся, как к ресурсу, обесчеловечивая исполнителя работ. А гибель сотрудника заканчивается лишь административным протоколом.