Обесчеловечивание труда. Почему на тюменских предприятиях гибнут рабочие?

В этом году двое рабочих погибли по причинам, связанным с процессами производства. Еще двое работников также погибли на производстве, однако причиной трагедии стали не внутренние процессы. Также в этом году уже зафиксировано 18 несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом, о чем сообщают в Государственной инспекции труда Тюменской области. Чаще всего причиной ЧП становится неудовлетворительная организация работ.