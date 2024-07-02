Строим замок из палок! Почему качество новостроек в Тюменской области ухудшается?

Причем повальные проблемы с качеством начали фиксироваться в 2021–2022 годах, когда регион стал активно наращивать темпы строительства. Ведь еще в 2005 году в области ввели к эксплуатацию 546,9 тысяч квадратных метров. К 2010 году этот показатель удалось увеличить вдвое — до 1,1 миллиона квадратных метров. К 2015 году показатель вырос до 1,8 миллионов квадратных метров, но в 2020 году он упал до 1,5 миллионов квадратных метров. После этого к концу 2023 года удалось увеличить показатель почти на миллион квадратных метров. Такой скачок специалист строительно-технической экспертизы Дмитрий Вершинин считает практически невозможным без потери качества.