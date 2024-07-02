Строим замок из палок! Почему качество новостроек в Тюменской области ухудшается?

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Тюменская область числится в рекордсменах субъектов России по объемам застройки. В 2022 году в регионе было введено в эксплуатацию 2,2 миллиона квадратных метров жилья, в 2023 — 2,3 миллиона.
Однако на фоне такого изобилия квадратных метров от разных застройщиков, губернатор Тюменской области Александр Моор выражает уверенность в том, что затоваренности на рынке нет. Однако он согласен с тем, что высокие темпы «помогают лучше прятать неэффективность». Глава области считает, что сокращение рынка на 10% будет полезным и простимулирует работу над качеством, которое часто становится причиной жалоб жителей региона.
Так в редакцию регулярно обращаются обладатели квартир в новостройках, сообщающие о том, что купленное жилье не соответствует заявленным нормам. Вместо обещанного качества, люди сталкиваются с тем, что стены и окна не удерживают тепло, возведенные коммунальные системы работают с перебоями, а пол имеет недопустимый уклон. Как отмечает главный специалист компании по приемке жилья Иван Есин, за последние несколько лет число недочетов, обнаруживаемое специалистами при приемке объекта недвижимости, выросло, как минимум в 2 раза.
«В целом люди стали чаще обращаться за услугами приемщиков, объясняя этом сомнениями в качестве. И это вполне закономерно Иногад на объекте оказывается, что объект критически не соответствует проектной документации и заявленным характеристикам», — рассказал «Нашему городу» эксперт.
При том не всегда застройщик идет навстречу и соглашается устранить недочеты без привлечения мер принудительного воздействия.
Причем повальные проблемы с качеством начали фиксироваться в 2021–2022 годах, когда регион стал активно наращивать темпы строительства. Ведь еще в 2005 году в области ввели к эксплуатацию 546,9 тысяч квадратных метров. К 2010 году этот показатель удалось увеличить вдвое — до 1,1 миллиона квадратных метров. К 2015 году показатель вырос до 1,8 миллионов квадратных метров, но в 2020 году он упал до 1,5 миллионов квадратных метров. После этого к концу 2023 года удалось увеличить показатель почти на миллион квадратных метров. Такой скачок специалист строительно-технической экспертизы Дмитрий Вершинин считает практически невозможным без потери качества.
«Да в области стало больше застройщиков с огромными объемами привлеченных средств, но здесь не в деньгах дело. У строительных работ есть стандарты и сроки, необходимые для сохранения качества. Практика показывает, что некоторыми стандартами приходится жертвовать в угоду темпа. Сейчас для застройщика самое страшное — задержать срок сдачи, качество становится второстепенным», — отмечает эксперт в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
Однако темп, заданный застройщикам, оказывает систематическое влияние на многие аспекты строительства, которые оказывают критическое влияние на качество итоговой работы.
Специалисты в области недвижимости подчеркивают, что тенденция к снижению качества жилой застройки связана с несколькими факторами, которые в совокупности и создают современный образ новостройки, как объекта сомнительного качества, но при этом высокой стоимости. Сейчас цена за квадратный метр, в среднем, составляет около 140 тысяч рублей, что выше, чем в соседнем городе-миллионнике Екатеринбурге.
Заслуженный строитель Игорь Костоломов говорит о том, что в Тюменской области сейчас продают не объект недвижимости, а картинку и образ жизни.
«В последние годы уклон делается на качественный рендер, дизайн, внутреннюю территорию. Важно показать, как красиво люди будут жить в новом ЖК, а не обеспечить людей качественным и безопасным жильем. Важно понимать, что бюджет на каждый проект ограничен и чем больше благоустроенная дворовая территория, чем более стильные фасады и чем активнее реклама, тем меньше денег уходит на строительные работы», — объяснил «Нашему городу» строитель.
Однако порою на строительных работах приходится экономить. Остановимся подробнее на каждой из причин ухудшения качества жилья в Тюмени.
Проблемы качества начинают с организации и управления. Строительные работы — это зачастую цепь, связывающая заказчика и подрядчиков, численность которых может быть неограниченной. Так как комплекс или одну из его очередей критически важно сдать к нужному сроку, а после одних подрядчиков, на объект зайдет другие, сроки для каждой группы рабочих указываются минимальные, а для пущей мотивации указывается крупный штраф за срыв сроков.
Эту тенденцию заметила экономист Ирина Меняйлова, она отмечает, что такая проблема характерна не только для Тюменской области, но и для строек по всей России.
«Начинается все с контракта, который обозначает весьма жесткие сроки. Исполнителю важно извлечь выгоду, а потому он готов подстроиться под требования. А потому он ищет подрядчиков на каждый объем работ и им ужимает сроки. Так на стройках появляются неквалифицированные рабочие, а технология производства работ не всегда соблюдается», — говорит Меняйлова.
Не секрет, что тюменский строительный рынок особенно привлекателен для мигрантов. И местные компании охотно принимают таких специалистов, причем даже без необходимой квалификации. Эту проблему обозначил депутат тюменской городской Думы Дмитрий Ошурков.
«На строительном рынке занят большой процент трудовых мигрантов. В основном к нас приезжают неквалифицированные рабочие. Из-за нехватки специалистов они выполняют работу высокой и средней квалификации. Соответственно страдает качество строящихся объектов», — отметил народный избранник.
Тюменские силовики регулярно проводят рейды по стройкам, но проверяют они не квалификацию мигрантов, а законность нахождения внутри страны. Ведь иностранцы готовы нарушать закон, чтобы работать в Тюменской области, пусть за копейки по нашим ценам. Ведь на родине мигранта эти суммы являются весьма крупными.
Но даже специалист с высокой квалификацией не сможет построить качественный дом из некачественных материалов. Специалист экспертизы Дмитрий Вершинин говорит о том, что некоторые застройщики заявляют в смете одни материалы, а по факту используют другие — более дешевые.
«Мы объективно видим, что строительные материалы дорожают, на то есть ряд экономических и политических причин. А потому в угоду сохранения выручки или по иным причинам часто выбираются более дешевые аналоги, они иногда еще и помогают ускорить темп работ. Часто подобное доказать проблематично, чем и пользуются строители», — говорит Вершинин.
К тому же даже руководство компании-застройщика порою может не знать, что на материалах экономят.
С тюменскими темпами строительства сложно проконтролировать соблюдения стандартов качества, о чем говорил губернатор региона. С этим согласен и Алексей Савоськин, однако он уверен, что некачественные сданные дома — упущение надзорных органов.
«Застройщики — капиталисты, их интересуют деньги, а не качественное жилье и это естественно. Но контроль качества — это работа надзорных органов, если они не надзирают, то застройщику проще отдать пару взяток, чем обеспечить надежность конструкции и соблюсти стандарты», — говорит Савоськин.
Общественник сам ни раз замечал, как нарушаются технологии строительства, он предполагает, что в Тюменской области качественно строится лишь 10% от общего объема вводимого в эксплуатацию жилья.
Выясняется, что некачественное строительство — целый клубок проблем, распутать который нужно будет долго. Но как покупателям жилья получить качественную квартиру, за которую были выплачены крупные суммы?
Первым делом нужно не спешить с подписанием акта приемки. Помните, что вы вправе обязать застройщика устранить проблемы, которые были обнаружены в процессе осмотра квартиры. Часто для этих целей нанимаются профессионалы, которые знают «болевые точки» каждого конкретного застройщика.
Юрист Павел Шадрин говорит о том, что при отказе в исправлении недочетов или нарушений, собственник вправе обратиться в надзорные органы, тогда строителей могут обязать решить проблему в принудительном порядке.
Однако глобально проблема требует комплексного подхода и решения проблем, которые появляются еще на этапе определения сроков. Эксперты убеждены, что необходимо на федеральном уровне заняться регулированием и контролем качества новой застройки. Стандарты качества должны гарантировать людям безопасное жилье, построенное по нормативам.