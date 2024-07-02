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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Качество новостроек в Тюмени ухудшается с каждым годом.

Строим замок из палок! Почему качество новостроек в Тюменской области ухудшается?

2 июля 2024, 08:02
Фото: 1MI
Качество новостроек в Тюмени ухудшается с каждым годом.

Качество новостроек в Тюмени ухудшается с каждым годом

Тюменцы все чаще жалуются на качество купленных квартир в новостройках, проблемы обнаруживаются чуть не по всем фронтам — от кривых окон до неработающих инженерных сетей. Однако цены на квартиры продолжают расти. За что тогда мы платим?

Строительство в Тюменской области

Тюменская область числится в рекордсменах субъектов России по объемам застройки. В 2022 году в регионе было введено в эксплуатацию 2,2 миллиона квадратных метров жилья, в 2023 — 2,3 миллиона.

Однако на фоне такого изобилия квадратных метров от разных застройщиков, губернатор Тюменской области Александр Моор выражает уверенность в том, что затоваренности на рынке нет. Однако он согласен с тем, что высокие темпы «помогают лучше прятать неэффективность». Глава области считает, что сокращение рынка на 10% будет полезным и простимулирует работу над качеством, которое часто становится причиной жалоб жителей региона.

Так в редакцию регулярно обращаются обладатели квартир в новостройках, сообщающие о том, что купленное жилье не соответствует заявленным нормам. Вместо обещанного качества, люди сталкиваются с тем, что стены и окна не удерживают тепло, возведенные коммунальные системы работают с перебоями, а пол имеет недопустимый уклон. Как отмечает главный специалист компании по приемке жилья Иван Есин, за последние несколько лет число недочетов, обнаруживаемое специалистами при приемке объекта недвижимости, выросло, как минимум в 2 раза.

«В целом люди стали чаще обращаться за услугами приемщиков, объясняя этом сомнениями в качестве. И это вполне закономерно Иногад на объекте оказывается, что объект критически не соответствует проектной документации и заявленным характеристикам», — рассказал «Нашему городу» эксперт.

При том не всегда застройщик идет навстречу и соглашается устранить недочеты без привлечения мер принудительного воздействия.

Тюменцы все чаще жалуются на качество новостроек и находят недочеты в готовых квартирах.Тюменцы все чаще жалуются на качество новостроек и находят недочеты в готовых квартирах.
Тюменцы все чаще жалуются на качество новостроек и находят недочеты в готовых квартирах.
Фото: 1MI

Темп в конфликте с качеством

Причем повальные проблемы с качеством начали фиксироваться в 2021–2022 годах, когда регион стал активно наращивать темпы строительства. Ведь еще в 2005 году в области ввели к эксплуатацию 546,9 тысяч квадратных метров. К 2010 году этот показатель удалось увеличить вдвое — до 1,1 миллиона квадратных метров. К 2015 году показатель вырос до 1,8 миллионов квадратных метров, но в 2020 году он упал до 1,5 миллионов квадратных метров. После этого к концу 2023 года удалось увеличить показатель почти на миллион квадратных метров. Такой скачок специалист строительно-технической экспертизы Дмитрий Вершинин считает практически невозможным без потери качества.

«Да в области стало больше застройщиков с огромными объемами привлеченных средств, но здесь не в деньгах дело. У строительных работ есть стандарты и сроки, необходимые для сохранения качества. Практика показывает, что некоторыми стандартами приходится жертвовать в угоду темпа. Сейчас для застройщика самое страшное — задержать срок сдачи, качество становится второстепенным», — отмечает эксперт в разговоре с корреспондентом «Нашего города».

Однако темп, заданный застройщикам, оказывает систематическое влияние на многие аспекты строительства, которые оказывают критическое влияние на качество итоговой работы.

Тюменские застройщики жертвуют качеством в угоду срокам.Тюменские застройщики жертвуют качеством в угоду срокам.
Тюменские застройщики жертвуют качеством в угоду срокам.
Фото: 1MI

Причины снижения качества жилья

Специалисты в области недвижимости подчеркивают, что тенденция к снижению качества жилой застройки связана с несколькими факторами, которые в совокупности и создают современный образ новостройки, как объекта сомнительного качества, но при этом высокой стоимости. Сейчас цена за квадратный метр, в среднем, составляет около 140 тысяч рублей, что выше, чем в соседнем городе-миллионнике Екатеринбурге.

Заслуженный строитель Игорь Костоломов говорит о том, что в Тюменской области сейчас продают не объект недвижимости, а картинку и образ жизни.

«В последние годы уклон делается на качественный рендер, дизайн, внутреннюю территорию. Важно показать, как красиво люди будут жить в новом ЖК, а не обеспечить людей качественным и безопасным жильем. Важно понимать, что бюджет на каждый проект ограничен и чем больше благоустроенная дворовая территория, чем более стильные фасады и чем активнее реклама, тем меньше денег уходит на строительные работы», — объяснил «Нашему городу» строитель.

Однако порою на строительных работах приходится экономить. Остановимся подробнее на каждой из причин ухудшения качества жилья в Тюмени.

Современные застройщики ставят дизайн и стиль ЖК выше качества.Современные застройщики ставят дизайн и стиль ЖК выше качества.
Современные застройщики ставят дизайн и стиль ЖК выше качества.
Фото: 1MI

Жесткие сроки

Проблемы качества начинают с организации и управления. Строительные работы — это зачастую цепь, связывающая заказчика и подрядчиков, численность которых может быть неограниченной. Так как комплекс или одну из его очередей критически важно сдать к нужному сроку, а после одних подрядчиков, на объект зайдет другие, сроки для каждой группы рабочих указываются минимальные, а для пущей мотивации указывается крупный штраф за срыв сроков.

Эту тенденцию заметила экономист Ирина Меняйлова, она отмечает, что такая проблема характерна не только для Тюменской области, но и для строек по всей России.

«Начинается все с контракта, который обозначает весьма жесткие сроки. Исполнителю важно извлечь выгоду, а потому он готов подстроиться под требования. А потому он ищет подрядчиков на каждый объем работ и им ужимает сроки. Так на стройках появляются неквалифицированные рабочие, а технология производства работ не всегда соблюдается», — говорит Меняйлова.
Сжатые сроки порою вынуждают подрядчиков не соблюдать полную технологию проведения работ.Сжатые сроки порою вынуждают подрядчиков не соблюдать полную технологию проведения работ.
Сжатые сроки порою вынуждают подрядчиков не соблюдать полную технологию проведения работ.
Фото: 1MI

Неквалифицированные рабочие

Не секрет, что тюменский строительный рынок особенно привлекателен для мигрантов. И местные компании охотно принимают таких специалистов, причем даже без необходимой квалификации. Эту проблему обозначил депутат тюменской городской Думы Дмитрий Ошурков.

«На строительном рынке занят большой процент трудовых мигрантов. В основном к нас приезжают неквалифицированные рабочие. Из-за нехватки специалистов они выполняют работу высокой и средней квалификации. Соответственно страдает качество строящихся объектов», — отметил народный избранник.

Тюменские силовики регулярно проводят рейды по стройкам, но проверяют они не квалификацию мигрантов, а законность нахождения внутри страны. Ведь иностранцы готовы нарушать закон, чтобы работать в Тюменской области, пусть за копейки по нашим ценам. Ведь на родине мигранта эти суммы являются весьма крупными.

К строительным работам в Тюмени привлекаются неквалифицированные мигранты.К строительным работам в Тюмени привлекаются неквалифицированные мигранты.
К строительным работам в Тюмени привлекаются неквалифицированные мигранты.
Фото: 1MI

Качество используемых материалов

Но даже специалист с высокой квалификацией не сможет построить качественный дом из некачественных материалов. Специалист экспертизы Дмитрий Вершинин говорит о том, что некоторые застройщики заявляют в смете одни материалы, а по факту используют другие — более дешевые.

«Мы объективно видим, что строительные материалы дорожают, на то есть ряд экономических и политических причин. А потому в угоду сохранения выручки или по иным причинам часто выбираются более дешевые аналоги, они иногда еще и помогают ускорить темп работ. Часто подобное доказать проблематично, чем и пользуются строители», — говорит Вершинин.

К тому же даже руководство компании-застройщика порою может не знать, что на материалах экономят.

Стройматериалы — еще одна возможность сэкономить на строительных работах.Стройматериалы — еще одна возможность сэкономить на строительных работах.
Стройматериалы — еще одна возможность сэкономить на строительных работах.
Фото: 1MI

Нехватка контроля

С тюменскими темпами строительства сложно проконтролировать соблюдения стандартов качества, о чем говорил губернатор региона. С этим согласен и Алексей Савоськин, однако он уверен, что некачественные сданные дома — упущение надзорных органов.

«Застройщики — капиталисты, их интересуют деньги, а не качественное жилье и это естественно. Но контроль качества — это работа надзорных органов, если они не надзирают, то застройщику проще отдать пару взяток, чем обеспечить надежность конструкции и соблюсти стандарты», — говорит Савоськин.

Общественник сам ни раз замечал, как нарушаются технологии строительства, он предполагает, что в Тюменской области качественно строится лишь 10% от общего объема вводимого в эксплуатацию жилья.

Тюменский общественник считает, что лишь 10% новостроек в области можно назвать качественными.Тюменский общественник считает, что лишь 10% новостроек в области можно назвать качественными.
Тюменский общественник считает, что лишь 10% новостроек в области можно назвать качественными.
Фото: 1MI

Как добиться качества?

Выясняется, что некачественное строительство — целый клубок проблем, распутать который нужно будет долго. Но как покупателям жилья получить качественную квартиру, за которую были выплачены крупные суммы?

Первым делом нужно не спешить с подписанием акта приемки. Помните, что вы вправе обязать застройщика устранить проблемы, которые были обнаружены в процессе осмотра квартиры. Часто для этих целей нанимаются профессионалы, которые знают «болевые точки» каждого конкретного застройщика.

Юрист Павел Шадрин говорит о том, что при отказе в исправлении недочетов или нарушений, собственник вправе обратиться в надзорные органы, тогда строителей могут обязать решить проблему в принудительном порядке.

Однако глобально проблема требует комплексного подхода и решения проблем, которые появляются еще на этапе определения сроков. Эксперты убеждены, что необходимо на федеральном уровне заняться регулированием и контролем качества новой застройки. Стандарты качества должны гарантировать людям безопасное жилье, построенное по нормативам.

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