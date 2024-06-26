Когда будет дешевле? Откладывая покупку квартиры, тюменка потеряла много денег

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Проект одного из крупных тюменских застройщиков заинтересовал тюменку еще в прошлом году. К тому времени ей удалось скопить около миллиона рублей, которые должны были пойти на первоначальный взнос. К тому же приобрести желаемый объект можно было, как говорится, «с котлована», когда цена, обозначенная застройщиком минимальна. Но Светлана решила посоветоваться с друзьями и знакомыми риелторами.
«Все, как один говорили, что нужно немного подождать и не брать квартиру по цене, раздутой льготами. Говорили мне, мол, пузырь лопнет и цены рухнут. Приводили даже разные расчеты и говорили, что брокеры и другие риелторы, которые говорят брать квартиру прямо сейчас просто хотят на мне нажиться. Да и та стоимость мне казалась сильно завышенной, я же помню ценники 2010-х годов», — вспоминает тюменка.
Тогда желанная «евродвушка» стоила 5,2 миллиона рублей, скопленного миллиона с лихвой хватало на первоначальный взнос по программе «Господдержка» под 8%. Однако слухи о том, что повышение первоначального взноса по программе снизит цены, не дали женщине решиться на покупку и она стала ждать лучшего времени.
Но стоимость квартиры росла, как и необходимый процент и сумма первоначального взноса. Примечательно, что усиливалось и давление окружения, которое твердило, что вот-вот все рухнет и сейчас квартиры покупают только непродуманные люди.
«А я, как дурочка, верила. Еще и в интернете постоянно писали о том же. Я решила довериться экспертам, так как для меня накопленная сумма очень крупная и далась она мне с трудом. Я привыкла экономить каждую копеечку», — признается Качанова.
Как мы уже знаем, цены не упали. А программа «Господдержка» вовсе завершает свое существование. В итоге женщине пришлось покупать желанную квартиру уже за 6,9 миллиона рублей с первоначальным взносом в 30%. С таким расчетом сразу нужно было выплатить уже не один, а два миллиона рублей. Такой суммы у тюменки не было и ей пришлось брать кредит.
«Я копила все это время, но за год откуда-то взять миллион с вечно растущими ценами может не каждый. В итоге пришлось решатся на потребительский кредит под 14%, ладно хоть успела оформиться на ипотеку под 8%», — говорит женщина.
Решение о необходимости покупать квартиру именно в этом году пришло после подсчетов потерь, накопленных годом ожидания снижения цен.
Если бы женщина решилась на покупку квартиры в прошлом году по былым условиям, то ежемесячный платеж по ипотеке составлял бы около 34 тысяч рублей, начисленные проценты равнялись бы 4,1 миллиону рублей, а общая сумма долга составила 8,2 миллиона.
Но теперь, без учета кредита на первоначальный взнос, ежемесячный платеж составляет около 44 тысяч рублей, начисленные проценты — 4,8 миллиона рублей, а общая сумма долга — 9,6 миллиона рублей. Вдобавок приходился каждый месяц платить около 18 тысяч по потребительскому кредиту, проценты за заем 800 тысяч рублей составляют примерно 316 тысяч рублей.
Итого сумма долга по ипотеке лишь за год задержки выросла на 1,4 миллиона рублей плюс еще 316 тысяч кредита. А ежемесячный платеж стал выше на 10 тысяч рублей без кредита и на 28 тысяч с его учетом.
Сейчас тюменка горько жалеет о своем решении отложить покупку недвижимости. А потому всем, кто планирует брать квартиру сейчас, она рекомендует не затягивать, чтобы не потерять деньги. По мнению женщины, даже отмена льготной ипотеки под 8% не должна останавливать тех, кто накопил нужную сумму и готов к покупке недвижимости.
«Я на своем опыте поняла, что дешеветь ничего не будет. Да, пару месяцев можно повременить, если официально анонсируют новые программы. Но если вы можете купить квартиру сейчас — берите, потом через год посчитаете, сколько экономии», — говорит женщина.
С этим заявление согласен и тюменский риелтор Андрей Белоусов, он отмечает, что многие тюменцы пережили то же, что и Светлана Качанова, отложив покупку и потеряв на этом крупную сумму. Эксперт отмечает, что каждый шестой тюменец верил в то, что цены упадут.
«Сейчас у нас переломный момент, отмена „Господдержки“. Ждать стоит максимум до июля. Тогда будет точная информация о новых программах, в которые можно будет попасть. Но если сейчас вы проходите по „Семейной ипотеке“, то не нужно тянуть. Цены падать не будут», — уверен специалист.
Отметим, что в июне прошлого года средняя цена квадратного метра жилья в Тюменской области составляла около 106 тысяч рублей, сейчас она подскочила до 118 тысяч рублей.