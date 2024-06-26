Когда будет дешевле? Откладывая покупку квартиры, тюменка потеряла много денег

Как мы уже знаем, цены не упали. А программа «Господдержка» вовсе завершает свое существование. В итоге женщине пришлось покупать желанную квартиру уже за 6,9 миллиона рублей с первоначальным взносом в 30%. С таким расчетом сразу нужно было выплатить уже не один, а два миллиона рублей. Такой суммы у тюменки не было и ей пришлось брать кредит.