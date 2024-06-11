Крах или нормализация? Рынок недвижимости в Тюмени ждет серьезная перестройка

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
За время действия госпрограммы льготной ипотеки было оформлено более 836 тысяч сделок по покупке недвижимости под выгодный процент. Уральский федеральный округ занял четвертое место по спросу на льготную программу, здесь зарегистрировано около 98 448 кредитов. Из них в Тюменской области — 41 768. Например в Москве этот показатель составил 71 228.
«Наш регион в лидерах по льготному кредитованию во многом из-за темпов строительства. Во многих регионах попросту не было такого объема новостроек, чтобы все могли воспользоваться услугой, были даже жалобы президенту на эту тему. А у нас можно было плотно „подсесть“ на программу», — рассказал «Нашему городу» риелтор крупной тюменской компании Максим Ершов.
Эксперт также отмечает, что льготные условия во многом развернули покупателя к новостройкам, однако со временем и регулярным ростом цен льготные программы стали едва ли не единственной возможностью купить квартиру. Ведь еще в начале 2020 года квадратный метр жилья в новостройках Тюмени стоил примерно 60-70 тысяч рублей, а сейчас этот показатель, в среднем, подскочил до 120-150 тысяч рублей за квадрат.
«Спрос уже сейчас падает, застройщики, как могут, пытаются подогреть интерес к своим проектам. Однако без льготной программы и по нынешним ценам заинтересовать клиента будет значительно сложнее. А потому спрос упадет на 25% точно, что усилит конкуренцию на рынке. Закономерно снизятся и цены, но великих скидок ждать не стоит», — считает Ершов.
Он отмечает, что темпы строительства и сжатые сроки вынуждают застройщиков тратить больше на реализацию своих проектов, что ранее компенсировалось «раздутыми» льготами ценами на квартиры. Сейчас же цены могут упасть в пределах 5-7%, однако в минус продавать никто не будет. К тому же у тюменских строительных компаний есть запас иногородних покупателей, для которых тюменские цены вполне приемлемы.
Ожидаемо, на фоне снижения спроса на льготную ипотеку покупатели вспомнят о вторичке. Во время действия господдержки покупать вторичку под более высокий процент было невыгодно, однако после отмены программы процентные ставки могут стать соразмерными.
«Сейчас наиболее популярны квартиры формата 1+, если мы сравним цены новостроек и вторичного рынка, то увидим, что у застройщика эта квартира на 43 квадрата стоит в районе 6,5 миллиона рублей в черновой отделке. Квартира той же площади у собственника продается на 2-2,5 миллиона рублей дешевле, но уже с чистовой отделкой. А за 5,5 миллиона рублей можно взять готовую квартиру с мебелью и техникой», — рассказывает специалист вторичного рынка Алина Перминова.
К тому же эксперт указывает, что в банках сейчас ипотека без льгот выдается от 14,1%. Если ранее при господдержке с 8% покупатели не так переживали о конечной стоимости жилья, то теперь им придется «экономить».
«Вторичный рынок, я надеюсь, вернется в доковидное состояние — это как раз период, когда господдержки еще не было. У нас за это время существенно просел сектор, но во многом из-за того, что собственники, глядя на цены новостроек, отказывались снижать цены достаточно существенно, чтобы заинтересовать покупателя», — говорит специалист.
С июля собственники вновь смогут продавать квартиры по их объективной стоимости, однако существенного роста цен на вторичном рынке в первый год после отмены «Господдержки» ждать не стоит.
«Накаливание» цен на новостройки показало покупателям прелести рынка частной недвижимости. Еще в прошлом году стоимость средней квартиры в новостройке сравнялась с ценой загородного дома. И тюменцы, не желающие переплачивать за 50 квадратных метров, покупали дома площадью в 2 раза больше, об этом «Нашему городу» рассказал специалист по загородной недвижимости Игорь Лаптин.
«Смотрите, мы сейчас за 7-8 миллионов можем купить где-то двушку, где-то однушку в Тюмени, а можем за те же деньги взять дом с участком, причем еще и готовый. Выгода, особенно для семей, очевидна. Поэтому у нас в регионе так и выросли темпы строительства индивидуального жилья. После отмены господдержки цены на „загородку“ останутся примерно на том же уровне, что сохранит их привлекательность», — говорит риелтор.
Таким образом с середины лета рынок недвижимости начнет постепенно возвращаться к доковидной эпохе. Бесспорное лидерство новостроек на рынке предложений начнет уходить в прошлое, за счет чего рынок станет более сбалансированным.