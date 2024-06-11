Крах или нормализация? Рынок недвижимости в Тюмени ждет серьезная перестройка

Он отмечает, что темпы строительства и сжатые сроки вынуждают застройщиков тратить больше на реализацию своих проектов, что ранее компенсировалось «раздутыми» льготами ценами на квартиры. Сейчас же цены могут упасть в пределах 5-7%, однако в минус продавать никто не будет. К тому же у тюменских строительных компаний есть запас иногородних покупателей, для которых тюменские цены вполне приемлемы.