У нас отмена: тюменские банки досрочно прекращают выдавать льготную ипотеку

Сейчас базовые условия выглядят довольно непривычно: максимальный размер займа составлял 8 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 3 миллиона — для остальных регионов, ставка была установлена на уровне 6,5%, а первоначальный взнос — 30%. Позже первоначальный взнос снизился до 15%, а лимиты повысили до 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и до 6 миллионов — для других регионов.