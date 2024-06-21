У нас отмена: тюменские банки досрочно прекращают выдавать льготную ипотеку

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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Updated Сегодня, 09:19
Некоторые банки опубликовали предупреждения, в которых говорится о том, что заявки на льготную ипотеку по ставке 8% больше не принимаются. Как льготная ипотека повлияла на рынок недвижимости, кому она помогла и что будет дальше — рассказали «Новые Известия».
Запуск базовой программы льготной ипотеки состоялся 17 апреля 2020 года. Она была ответом на локдаун из-за коронавируса и заморозку экономики — тогда стимулирующие меры были необходимы.
Сейчас базовые условия выглядят довольно непривычно: максимальный размер займа составлял 8 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 3 миллиона — для остальных регионов, ставка была установлена на уровне 6,5%, а первоначальный взнос — 30%. Позже первоначальный взнос снизился до 15%, а лимиты повысили до 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и до 6 миллионов — для других регионов.
Базовая программа была доступна всем желающим, что сделало ее одной из самых популярных программ субсидирования жилья. По данным на май 2023 года, самой популярной программой была семейная ипотека, на которую пришлось 46,2% выдач.
Эта программа была особенно популярна в регионах, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге широкое распространение получила базовая программа. Поэтому, именно эти города в первую очередь пострадают от отмены программы.
Однозначно, от отмены льготной ипотеки выиграет государство, так как субсидировать проценты по ипотеке достаточно дорого. В 2020 году было выдано 347.5 тысячи льготных ипотек на 1.02 триллиона рублей, а банки получили от государства 1.1 миллиарда рублей.
В 2021 году банки выдали 341.4 тысячи льготных ипотек на 1.05 триллиона рублей, а на субсидии из бюджета было выделено 23 миллиарда. Лимиты повышались, и в 2022 году банки получили от государства уже 132.4 миллиарда.
В 2023 году из-за снижения ставки банкам выплатили 132.4 миллиарда рублей, но 2024 год уже успел отличиться: только за первый квартал государство выплатило банкам 110.8 миллиарда рублей. То есть если ипотека исчезнет, государство сможет сэкономить сотни миллиардов рублей.
Выяснить, помогла ли ипотека россиянам, вполне возможно. Если взять за пример Москву, в которой в апреле 2020 года квадратный метр жилья стоил 164.9 тысячи рублей, и представить, что никакой ипотеки не было, а цены на квартиры росли вместе с инфляцией, то получается, что недвижимость подорожала бы на 39,1%.
В реальности же выходит, что льготная ипотека спровоцировала рост цен до 310.6 тысячи рублей за «квадрат», а квартира площадью 56.2 квадратных метра, которая могла бы стоить 12.9 миллиона, теперь обойдется в 17.5 миллиона. Получается, что льготная ипотека должна была сделать жилье доступнее, но вышло все наоборот.
Уничтожение ипотеки с господдержкой не означает полное уничтожение льготных займов. К тому же, расширяется действие семейной ипотеки. В итоге ожидается, что по итогам 2024 года объем выдачи ипотеки снизится на 35%, а рынок недвижимости вернется к показателям 2020–2021 годов.
По мнению вице-президента ДОМ.РФ Антона Медведева, застройщики смогут спокойно существовать. Он также напоминает, что за последние два года цены на стройматериалы выросли на 15-40%, а девелоперы получают от банков финансирование по схеме «ключевая ставка Центробанка +3%». То есть у застройщиков нет причин для заметного снижения цен.
Выходит, что льготная ипотека снизила доступность жилья за счет роста цен, но после отмены самой ипотеки с господдержкой цены останутся на прежнем уровне. Поэтому, если человек не попадает под семейную или IT-ипотеку, для покупки новой квартиры ему нужно иметь еще и старую, которую можно продать.
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