Будешь моделью! Как тюменок вербуют местные вебкам-студии?

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Многие девочки в детстве мечтали стать моделями, чтобы красоваться на обложках журналов, носить дизайнерские наряды и жить красиво. Однако реальность куда более тяжелая штука, а потому женщины взрослеют, меняют цели и приоритеты. Хотя тайное желание или мечта быть замеченной агентством и взойти на подиум все же где-то живет.
На этом и строят свои предложения многие вебкам-студии. Они размещают свои объявления на порталах для поиска работы, указывая достаточно высокую зарплату и минимальные требования к кандидату. Однако сервисы такие объявления часто блокируют, а потому студии организовывают рассылки, акцентируя внимание на легкости работы и «бонусах».
Содержание не предвещает ничего пугающего или незаконного, а потому многие решают все же сходить на собеседование, где навешивание лапши на уши будет только усиливаться.
Обычно представители студий говорят, что вам нужно будет только разговаривать с незнакомцами через выб-камеру. Вы можете в это время краситься, петь или демонстрировать иные таланты. Многие акцентируют внимание на том, что общаться вы будете только с иностранцами, а потому никто из ваших знакомых не узнает где вы работаете.
К тому же у такой работы нет потолка по зарплате, вам обязательно расскажут о сотрудницах, которые гребут деньги лопатой и ничего не делают. Такое предложение звучит крайне привлекательно, особенно для девушек, которым заработок дается тяжелым трудом. Однако за этими красивыми словами стоит жуткий и безжалостный бизнес.
При трудоустройстве кандидата просят подписать договор, в котором прописано, что более половины заработка с сервисов, на которых вы будете работать, получит компания. Однако вас будут убеждать в том, что зарплаты вам точно хватит.
«Когда тебе говорят, что 100 000 рублей можно заработать за пару неделю просто разговорами, ты окрылен этим и все разумные мысли твою голову покидают. Так я и подписала контракт. К слову, мне сказали сразу, что глава студии живет за рубежом», — рассказала «Нашему городу» бывшая вебкам-модель Лидия Т.
На деле оказывается, что за «просто разговоры» мало кто готов платить обещанные деньги. Мужчины по ту сторону монитора требуют зрелищ. А гардероб, который вам предоставят в студии к этому располагает.
«Там одежда из секс-шопа в основном. А мужики просят показать то, что им хочется увидеть. И твои разговоры особо никому и не нужны. Потом просят уже шоу в порнографическом стиле. Чем извращеннее — тем больше денег», — рассказывает девушка.
И если вы вдруг поняли, что такая «работа» не для вас, то просто так уйти не удастся. Вы подписали контракт, в котором могла быть указана неустойка за отказ от работы. А суммы в ней указываются очень крупные.
«Чтобы уйти мне пришлось взять кредит. Теперь его выплачиваю с зарплатой в 55 тысяч рублей в месяц. Это была ужасная ошибка», — признается оступившаяся девушка .
Факт того, что вебкам-студия давит на сотрудниц неким договором выглядит странно, ведь кажется, что это не совсем легальная организация. Однако юрист Павел Шадрин пояснил, что в России пока не запрещена деятельность подобных организаций, а потому они не особо скрываются.
«Притянуть студию можно лишь по статье 242 УК РФ — „незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов“. Однако, если документация оформлена достаточно хитро и разговоры не записываются, то и этот закон могут обойти», — говорит специалист.
Статистика показывает, что за последнее время количество регистраций новых аккаунтов из России на платформах, которые эксплуатируются вебкам-студиями, достигло максимального показателя. Практически каждый день регистрируется новый пользователь. Причем сами платформы также не блокируются так как соответствующего закона, запрещающего подобную деятельность, в России пока нет.
А потому тюменок открыто продолжают приглашать на работу, которую уже прозвали виртуальной проституцией. И законы в этой структуре выстраивают владельцы фирм, живущие за рубежом.