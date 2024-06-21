Будешь моделью! Как тюменок вербуют местные вебкам-студии?

Обычно представители студий говорят, что вам нужно будет только разговаривать с незнакомцами через выб-камеру. Вы можете в это время краситься, петь или демонстрировать иные таланты. Многие акцентируют внимание на том, что общаться вы будете только с иностранцами, а потому никто из ваших знакомых не узнает где вы работаете.