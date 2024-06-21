Без контракта, но со штрафом: тюменского перевозчика наказали за срывы рейсов

В отношении организации возбудили административное дело, по результатам рассмотрения которого ее оштрафовали на 337 тысяч рублей. Также стоит отметить, что в конце мая администрация города расторгла контракт с этим перевозчиком. Все маршруты, которые им обслуживались, передали другим предпринимателям.