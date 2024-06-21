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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Тюмени оштрафовали перевозчика за срывы рейсов

Без контракта, но со штрафом: тюменского перевозчика наказали за срывы рейсов

21 июня 2024, 08:27
Фото: 1MI

В Тюмени оштрафовали перевозчика за срывы рейсов

С февраля по апрель 2024 года компания обслуживала рейсы № 66, 71, 77, 80, 80д и 153. Все это время на организацию поступали жалобы от горожан.

В ходе проверки прокуратура Ленинского округа установила, что компания ООО «Тюменьавтолайн» допускала срывы рейсов массово и систематически. Это, в свою очередь, расценивается как нарушение прав жителей города на предоставление транспортных услуг.

В отношении организации возбудили административное дело, по результатам рассмотрения которого ее оштрафовали на 337 тысяч рублей. Также стоит отметить, что в конце мая администрация города расторгла контракт с этим перевозчиком. Все маршруты, которые им обслуживались, передали другим предпринимателям.

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Ранее «Наш город» писал, что из Тюмени в Астану запустили дополнительный рейс. Теперь автобусы будут курсировать три раза в неделю.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Жалобы#Автобусы#Новости тюмени#Проверка#Штрафы#Проверки#Перевозки#Рейсы
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