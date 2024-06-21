Без контракта, но со штрафом: тюменского перевозчика наказали за срывы рейсов

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В ходе проверки прокуратура Ленинского округа установила, что компания ООО «Тюменьавтолайн» допускала срывы рейсов массово и систематически. Это, в свою очередь, расценивается как нарушение прав жителей города на предоставление транспортных услуг.
В отношении организации возбудили административное дело, по результатам рассмотрения которого ее оштрафовали на 337 тысяч рублей. Также стоит отметить, что в конце мая администрация города расторгла контракт с этим перевозчиком. Все маршруты, которые им обслуживались, передали другим предпринимателям.
Ранее «Наш город» писал, что из Тюмени в Астану запустили дополнительный рейс. Теперь автобусы будут курсировать три раза в неделю.