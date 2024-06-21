Одуванчик-убийца! Тюменцы страдают от жуткого аллергена сорной травы

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Если составлять рейтинг самых агрессивных аллергенов, то первое место, по мнению аллерголога Шаповаловой, будет у березу. А следом за ней будет идти одуванчик, который сейчас активно цветет.
«Агрессивность определяется по воздействию и степени поражения. Аллергия на одуванчик часто переживается особенно остро с целым букетом симптомов. Примечательно, что в этом году большинство обратившихся пациентов имели аллергию именно на одуванчик», — говорит врач.
Специалист отмечает, что опасны зачастую именно желтые цветки, так как их пыльца и вызывает аллергическую реакцию.
Отметим, что из-за того, что растение является сильным аллергеном часть 4 статьи 8.8 КоАП запрещает разводить одуванчики и обязывает владельцев земли их ликвидировать. В противном случае придется выплачивать штраф — от 20 до 50 тысяч рублей.
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