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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Все больше тюменцев начинают страдать от аллергий.

«Во власти березы»: все больше тюменцев начинают страдать от аллергий

28 мая 2024, 07:41
Фото: 1MI
Все больше тюменцев начинают страдать от аллергий.

Все больше тюменцев начинают страдать от аллергий

По статистике, от аллергии страдает каждый пятый человек в мире. Тюмень же вовсе входит в число городов России с наибольшим числом аллергиков и количество страдающих от этого недуга продолжает расти, что играет на руку поставщикам и производителям соответствующих препаратов.

Пыльца набирает обороты

Тюменская природы, несмотря на климатические испытания, расцветает. Что существенно мешает жить людям страдающим от аллергий на цветение. Как говорит врач-аллерголог Дарья Шаповалова наиболее часто тюменцы страдают от аллергии именно на березу, которая сейчас находится на пике цветения.

«Сейчас активно цветут береза и клен — это два серьезных источника пыльцы, вызывающей у многих аллергическую реакцию. Впереди у нас цветение хвойных. И многие у нас в страдают от целого букета аллергий — организм может отторгать практически все, что цветет весной и летом», — объясняет врач.

Вместе с тем Шаповалова отмечает, что с каждым годом концентрация пыльцы в воздухе повышается, что усугубляет состояние аллергиков. Причем и самих аллергиков становится больше, ведь симптомы аллергии могут проявиться в любом возрасте, вне зависимости от образа жизни.

«Число аллергиков у нас растет и во многом это эпизоды неприязни именно пыльцы, встречи с которой практически невозможно избежать. А потому больным приходится постоянно „сидеть“ ан препаратах, которые, к слову, дорожают. Причем особенно заметно цены поднимаются именно в сезон аллергий», — отвечает аллерголог.
Березы, высаженные по всему городу являются наиболее популярной причиной аллергической реакции у горожан.Березы, высаженные по всему городу являются наиболее популярной причиной аллергической реакции у горожан.
Березы, высаженные по всему городу являются наиболее популярной причиной аллергической реакции у горожан.
Фото: 1MI

Рост цен на препараты от аллергии

Действительно, в этом году средняя стоимость средств от аллергии уже выросла более чем на 8%. Но, несмотря, на повышение цен, спрос на лекарства вырос на 14%, что неудивительно, ведь, по словам врача-аллерголога, аллергикам необходимо регулярно купировать симптомы аллергии для поддержания оптимального уровня жизни и избежания осложнений.

Однако, профессор кафедры маркетинга университета «Синергия» Марина Россинская отмечает, что препараты растут в цене не из-за желании побольше заработать на больных, а, в частности, из-за роста стоимости сырья, ведь около 80-85% препаратом требуют импортные субстанции.

Владелица аптеки в Тюмени Евгения Мальцева также отмечает, что закупочная стоимость также выросла, однако есть в повышении цен и сезонное влияние.

«Оно связано с повышенным спросом на препараты, однако эта касается далеко не всех форм и компаний производства. Средняя цена за препарат составляет сейчас около 240 рублей, это вполне адекватная стоимость, с учетом условий закупок, общим ростом цен и затруднением с поставками», — объясняет Мальцева.

Она также отмечает рост спроса на препараты, который, по словам аллерголога шаповаловой, связан с неблагоприятными условиями окружающей среды и более совершенными возможностями диагностики.

средняя стоимость препарата от аллергии сейчас составляет около 240 рублей.средняя стоимость препарата от аллергии сейчас составляет около 240 рублей.
средняя стоимость препарата от аллергии сейчас составляет около 240 рублей.
Фото: 1MI

Аллергии встречаются все чаще

О росте числа аллергий, в частности среди детей, говорит и педиатр Ирина Рудакова. Она отмечает, что сейчас намного чаще аллергия проявляется в юном возрасте и вынуждает ребенка ограничивать себя в питании и пребывании на улице.

«У нас сейчас для деток в садиках меню разрабатывается с учетом того, что у половины аллергия на разные продукты. Из-за аллергии на пыльцу многие детки не могут долго гулять весной и летом. Особенно острые случаи — аллергия на пыль, здесь очень сложно свести к минимуму контакт с аллергеном», — объясняет педиатр.

Рудакова также говорит о том, что современные метода диагностики позволяют на ранних годах жизни выявить предрасположенность к аллергиям. Но кратный рост случае аллергии среди населения, по мнению Шаповаловой и Рудаковой, кроется в загрязненном воздухе и повышенной концентрации вредных веществ. Вместе с тем влияние оказывают и продукты при производстве которых все чаще используются различные химикаты и канцерогены.

«Если сравнивать 2000-е годы и нынешнее время, то мы увидим, что число аллергиков выросло в 3-4 раза. И наиболее часто аллергии встречаются именно в развитых городах. Поэтому мы и говорим о том, что один из главных двигателей аллергии — это окружающая среда», — говорит врач-аллерголог.

Снизить частотность аллергий, по мнению эксперта, может помочь более строгий контроль за питанием и выпускаемой на полки магазинов продукцией. Могло бы помочь и улучшение экологической обстановки в области повышение качества воздуха путем снижения источников его загрязнения, но даже врачи этот метод считают недостижимой утопией.

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