«Во власти березы»: все больше тюменцев начинают страдать от аллергий

Рудакова также говорит о том, что современные метода диагностики позволяют на ранних годах жизни выявить предрасположенность к аллергиям. Но кратный рост случае аллергии среди населения, по мнению Шаповаловой и Рудаковой, кроется в загрязненном воздухе и повышенной концентрации вредных веществ. Вместе с тем влияние оказывают и продукты при производстве которых все чаще используются различные химикаты и канцерогены.