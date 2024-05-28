«Во власти березы»: все больше тюменцев начинают страдать от аллергий

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Тюменская природы, несмотря на климатические испытания, расцветает. Что существенно мешает жить людям страдающим от аллергий на цветение. Как говорит врач-аллерголог Дарья Шаповалова наиболее часто тюменцы страдают от аллергии именно на березу, которая сейчас находится на пике цветения.
«Сейчас активно цветут береза и клен — это два серьезных источника пыльцы, вызывающей у многих аллергическую реакцию. Впереди у нас цветение хвойных. И многие у нас в страдают от целого букета аллергий — организм может отторгать практически все, что цветет весной и летом», — объясняет врач.
Вместе с тем Шаповалова отмечает, что с каждым годом концентрация пыльцы в воздухе повышается, что усугубляет состояние аллергиков. Причем и самих аллергиков становится больше, ведь симптомы аллергии могут проявиться в любом возрасте, вне зависимости от образа жизни.
«Число аллергиков у нас растет и во многом это эпизоды неприязни именно пыльцы, встречи с которой практически невозможно избежать. А потому больным приходится постоянно „сидеть“ ан препаратах, которые, к слову, дорожают. Причем особенно заметно цены поднимаются именно в сезон аллергий», — отвечает аллерголог.
Действительно, в этом году средняя стоимость средств от аллергии уже выросла более чем на 8%. Но, несмотря, на повышение цен, спрос на лекарства вырос на 14%, что неудивительно, ведь, по словам врача-аллерголога, аллергикам необходимо регулярно купировать симптомы аллергии для поддержания оптимального уровня жизни и избежания осложнений.
Однако, профессор кафедры маркетинга университета «Синергия» Марина Россинская отмечает, что препараты растут в цене не из-за желании побольше заработать на больных, а, в частности, из-за роста стоимости сырья, ведь около 80-85% препаратом требуют импортные субстанции.
Владелица аптеки в Тюмени Евгения Мальцева также отмечает, что закупочная стоимость также выросла, однако есть в повышении цен и сезонное влияние.
«Оно связано с повышенным спросом на препараты, однако эта касается далеко не всех форм и компаний производства. Средняя цена за препарат составляет сейчас около 240 рублей, это вполне адекватная стоимость, с учетом условий закупок, общим ростом цен и затруднением с поставками», — объясняет Мальцева.
Она также отмечает рост спроса на препараты, который, по словам аллерголога шаповаловой, связан с неблагоприятными условиями окружающей среды и более совершенными возможностями диагностики.
О росте числа аллергий, в частности среди детей, говорит и педиатр Ирина Рудакова. Она отмечает, что сейчас намного чаще аллергия проявляется в юном возрасте и вынуждает ребенка ограничивать себя в питании и пребывании на улице.
«У нас сейчас для деток в садиках меню разрабатывается с учетом того, что у половины аллергия на разные продукты. Из-за аллергии на пыльцу многие детки не могут долго гулять весной и летом. Особенно острые случаи — аллергия на пыль, здесь очень сложно свести к минимуму контакт с аллергеном», — объясняет педиатр.
Рудакова также говорит о том, что современные метода диагностики позволяют на ранних годах жизни выявить предрасположенность к аллергиям. Но кратный рост случае аллергии среди населения, по мнению Шаповаловой и Рудаковой, кроется в загрязненном воздухе и повышенной концентрации вредных веществ. Вместе с тем влияние оказывают и продукты при производстве которых все чаще используются различные химикаты и канцерогены.
«Если сравнивать 2000-е годы и нынешнее время, то мы увидим, что число аллергиков выросло в 3-4 раза. И наиболее часто аллергии встречаются именно в развитых городах. Поэтому мы и говорим о том, что один из главных двигателей аллергии — это окружающая среда», — говорит врач-аллерголог.
Снизить частотность аллергий, по мнению эксперта, может помочь более строгий контроль за питанием и выпускаемой на полки магазинов продукцией. Могло бы помочь и улучшение экологической обстановки в области повышение качества воздуха путем снижения источников его загрязнения, но даже врачи этот метод считают недостижимой утопией.