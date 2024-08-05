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Аллергическая реакция

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Август
Раздолье плесневого грибка! Тюменцев предупреждают об опасности в городском воздухе
5 августа, 09:22
Июль
Концентрация высочайшая! Здоровью тюменских аллергиков угрожает опасная трава
17 июля, 09:28
Июнь
Одуванчик-убийца! Тюменцы страдают от жуткого аллергена сорной травы
21 июня, 08:16
Май
«Во власти березы»: все больше тюменцев начинают страдать от аллергий
28 мая, 07:41
Апрель
Концентрация пыльцы поднимается: в Тюмени стартовал сезон аллергий
18 апреля, 08:42
Март
Календарь для аллергиков 2024: когда в Тюмени начнется цветение опасных растений
13 марта, 09:25

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