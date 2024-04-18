Концентрация пыльцы поднимается: в Тюмени стартовал сезон аллергий

К сожалению, аллергия часто бывает непредсказуемой и может возникнуть у любого человека даже, если он ранее активно контактировал с аллергеном и не ощущал дискомфорта. Именно поэтому каждую весну специалисты рекомендуют тюменцам наблюдать за своим состоянием и при возникновении затруднений в дыхании, зуда, отеков или других симптомов, обращаться к специалисту.