Концентрация пыльцы поднимается: в Тюмени стартовал сезон аллергий

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
На днях специалисты начали проводить пыльцевой мониторинг, в Тюмени им занимается Медицинский Центр «Парацельс». Уже в понедельник будут получены первые результаты проверки, которые покажет, как обстоит обстановка для аллергиков в этом году.
«Первые результаты ждем в понедельник, во второй половине дня», — сообщают в медицинском центре.
Это значит, что уже со следующей недели ежедневно будет публиковаться данные о концентрации аллергенов в воздухе и о том, насколько сильно они будут влиять на тюменцев с аллергиями.
Врач-аллерголог Дарья Шаповалова рассказала «Нашему городу», что точно предугадать начало аллергичного периода невозможно, ведь пыльца начинает появляться одновременно с тем, как распускаются листья, а начало этого события сильно зависит от погоды. К тому же начало непростого для человека, страдающего от аллергии, периода связано с растением, которое и вызывает неблагоприятную реакцию.
«Есть пациенты, у которых аллергия на вербу. Они уже испытывают проблемы, так как это растение зацвело и его сейчас в преддверии праздника будут на каждом перекрестке продавать. А потому мы уже можем сказать, что весенний сезон аллергий открыт», — говорит врач.
Однако открыт он не для всех, ненавистная многими аллергиками береза цвести еще не начала, однако начало этого периода прогнозируется уже на ближайшее время. Шаповалова отмечает, что береза цветет долго.
Также в этот период начинается цветение дуба, тополя, ив, осин и вяза. С середины мая зацветут ель и сосна вместе с одуванчиками и злаковыми травами.
К сожалению, аллергия часто бывает непредсказуемой и может возникнуть у любого человека даже, если он ранее активно контактировал с аллергеном и не ощущал дискомфорта. Именно поэтому каждую весну специалисты рекомендуют тюменцам наблюдать за своим состоянием и при возникновении затруднений в дыхании, зуда, отеков или других симптомов, обращаться к специалисту.
«Дело в том, что с аллергией можно жить и справляться, но в случае с аллергией на пыльцу, встречи с которой избежать практически невозможно, необходимо подобрать средства, которые помогут пациенту легче переносить аллергичный период. Отмечу, что не каждому аллергику подойдут самые распространенные антигистаминные препараты, иногда их нужно подбирать индивидуально. Сделать это можно даже в своей поликлинике — бесплатно», — говорит врач.
Однако есть методы, которые существенно облегчают жизнь многие тюменским аллергикам, среди них ношение медицинской маски, которая существенно сокращает взаимодействие с пыльцой. Также стоит чаще умывать лицо и руки, а дома или в офисе избегать открывания окон, особенно, если по близости находятся источники вашей аллергии.
«По возможности, конечно, стоит минимизировать контакт с аллергеном. Если есть возможность остаться дома аи никуда не идти, то лучше так и поступить. Также при себе необходимо постоянно иметь средство, которое поможет вам снять симптомы», — напоминает Шаповалова.
Ученым известно, что предрасположенность к аллергии передается генетически. Однако причины внезапного возникновения недомогания при контакте с уже известным субъектом, пока остается загадкой.
Нередки случаи, когда у человека внезапно возникает аллергия и проявляется она не просто зудом или другим незначительным дискомфортом, а, например, отеком Квинке.
«У меня есть пациентка, которая работает парикмахером-колористом. Она всю жизнь людям красила волосы. Но на одном из клиентов при использовании привычного материала она начала испытывать дискомфорт и моментально отекать. Из салона девушку увезли на скорой. Поэтому аллергии — это вам не шутки», — говорит специалист.
Врач также отмечает, что всегда при использовании нового косметического средства или другого незнакомого вам химического продукта, необходимо делать тест на аллергию, чтобы избежать тяжелых последствий.