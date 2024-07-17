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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Здоровью тюменских аллергиков угрожает опасная трава.

Концентрация высочайшая! Здоровью тюменских аллергиков угрожает опасная трава

17 июля 2024, 09:28
Фото: 1MI
Здоровью тюменских аллергиков угрожает опасная трава.

Здоровью тюменских аллергиков угрожает опасная трава

Тюменские аллергики только начали отходить от последствий цветения березы, как в городе активно зацвели злаки и травы, концентрация которых улетела в «красную зону».

В медицинском центре «Парацельс» фиксируют повышенную концентрацию пыльцы в воздухе. В частности на аллергиков активно воздействуют злаковые и сорные растения.

«Очень большое количество пыльцы крапивы сохраняется пока, встречаются пыльцевые зерна злаков, маревых и разнотравья, плесневые грибки тоже пока не сдаются», — сообщают врачи.

Аллерголог Дарья Шаповалова говорит о том, что на фоне засушливой и жаркой погоды в Тюмени и повышается концентрация аллергенов. Отсутствие дождей препятствует качественной естественной очистке воздуха.

«Аллергия на травы менее частотна, но входит в список 5 самых популярных аллергенов. Сейчас активны крапива, подорожник и еще липы. В жаркую и безветренную погоду концентрация пыльцы быстро усиливается, особенно это заметно утром. Улучшения ситуации стоит ждать с дождями. Сейчас ветер также постепенно снижает концентрацию», — рассказала врач.

Отметим, что Тюмень входит в число городов-лидеров по числе аллергиков среди населения.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы устроили большую дискуссию, обсуждая, что делать с тюменскими тополями, которые каждое лето заполоняют город пухом и не дают свободно дышать аллергикам.

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