Концентрация высочайшая! Здоровью тюменских аллергиков угрожает опасная трава

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В медицинском центре «Парацельс» фиксируют повышенную концентрацию пыльцы в воздухе. В частности на аллергиков активно воздействуют злаковые и сорные растения.
«Очень большое количество пыльцы крапивы сохраняется пока, встречаются пыльцевые зерна злаков, маревых и разнотравья, плесневые грибки тоже пока не сдаются», — сообщают врачи.
Аллерголог Дарья Шаповалова говорит о том, что на фоне засушливой и жаркой погоды в Тюмени и повышается концентрация аллергенов. Отсутствие дождей препятствует качественной естественной очистке воздуха.
«Аллергия на травы менее частотна, но входит в список 5 самых популярных аллергенов. Сейчас активны крапива, подорожник и еще липы. В жаркую и безветренную погоду концентрация пыльцы быстро усиливается, особенно это заметно утром. Улучшения ситуации стоит ждать с дождями. Сейчас ветер также постепенно снижает концентрацию», — рассказала врач.
Отметим, что Тюмень входит в число городов-лидеров по числе аллергиков среди населения.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы устроили большую дискуссию, обсуждая, что делать с тюменскими тополями, которые каждое лето заполоняют город пухом и не дают свободно дышать аллергикам.