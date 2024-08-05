Раздолье плесневого грибка! Тюменцев предупреждают об опасности в городском воздухе

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В тюменском медицинском центра «Парацельс» сообщают о том, что в Тюмени активно идет процесс пыления сорных трав, в том числе крапивы и полыни. Также активно размножаются споры плесени.
«Влажность и температуры обеспечивают „раздолье“ плесневым грибкам, но обильные дожди иногда на время очищают воздух и от пыльцы и от спор плесени», — объясняют специалисты центра.
Аллерголог Дарья Шаповалова говорит о том, что плесень опасна не только для аллергиков, но и для горожан, не страдающих от этого недуга. При том сохранятся грибов в воздухе может до наступления морозов.
«В городской среде речь идет, как правило, об альтернарии и кладоспориуме. Плесень имеет не только аллергическое, но и токсическое действие. При постоянном нахождении с пространстве со спорами плесени люди чаще подвержены заболеваниям», — объясняет специалист.
Отметим, что и качество воздуха в Тюмени, по данным сервиса iqair.com, оставляет желать лучшего. Концентрация PM2,5 в настоящее время в 2,4 раза превышает норму.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что избыточное потребление фруктов может привести к болезням почек, печени и сахарному диабету.