«По ударом люди среднего возраста»: кто и почему заражается ВИЧ в Тюмени?

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Мы провели опрос и выяснили, что большинство тюменцев считают, что ВИЧ заражаются обычно молодые люди в возрасте от 18 до 21, которые ведут маргинальный образ жизни. Такой вариант выбрали 62% опрошенных. Однако анализ данных показывает обратное.
Статистика регионального Роспотребнадзора указывает на то, что 68,7% заразившихся ВИЧ — люди в возрасте от 30 до 49 лет. На втором месте по частотности заражения люди предпенсионного и пенсионного возраста — 19% тюменцев заразились инфекцией в возрасте от 50 лет. И только 11,6% — заразившиеся в возрасте от 18 до 29 лет. Однако эта статистика не так объективна. Инфекционист Владимир Сорокин отмечает, что на деле возраст заражения ВИЧ значительно не поднимается, растет именно срок выявления инфекции.
«Еще в 2000-х годах более 85% положительных тестов получали люди в возрасте до 29 лет. К 2010-м эта возрастная категория составляла около 45% от общего числа. Сейчас в среднем по России около 70% зараженных — люди от 30 лет. И это связано не с тем, что они заразились именно в этом возрасте, фиксируется возраст, в котором инфекция была обнаружена. А потому мы вряд ли можем говорить, что люди от 30 лет заражаются чаще, скорее они чаще ходят на диагностику, вследствие чего обнаруживается ВИЧ», — объясняет врач.
О том, что «взросление» зараженных ВИЧ связано с поздней диагностикой говорит и заведующий женской консультацией городской поликлиники №3 врач-акушер-
гинеколог Валентина Ничипорук. Она отмечает, что обследоваться нужно начинать еще до начала половой жизни и всегда нужно предварительно узнавать ВИЧ-статус своего партнера.
«Узнавать статус партнера нужно даже с применением барьерной контрацепции. А в дальнейшем необходимо проходить исследование регулярно. В случае с данным заболеванием в наши дни нет ничего важнее, чем знание», — объясняет врач.
Отметим, что на сегодняшний день в Тюменской области более 17,2 тысяч людей, инфицированных ВИЧ, показатель пораженности — 1059,2 на 100 тысяч населения.
Практика показывает, что самый распространенный способ передачи ВИЧ в регионе — незащищенный половой контакт, таким методом заражаются в 87,6% случаев. К тому же установлено, что заражаются преимущественно мужчины — они составляют более 60% зараженных.
Венеролог Владимир Никулин убежден, что пренебрежение средствами контрацепции — одна из главных причин заражения ВИЧ.
«Мужчины часто говорят, что им неудобно, что чувствительности ниже и так далее. И из-за такой безалаберности вирус и передается. Многие инфицированные долгое время не знают о своем статусе и передают вирус другим людям. Это серьезная проблема, которая требует работы в области просвещения населения», — считает врач.
Он также отмечает, что многие горожане оценивают полового партнера по внешнему виду ген талий, если «там» все нормально, то, якобы, опасности нет. Однако многие заболевания, передающиеся половым путем, в том числе и ВИЧ — могут не иметь внешних проявлений.
Другая серьезная проблема — отказ многих граждан от диагностики. В обществе в некоторых случаях до сих пор почему-то считается постыдным сдать тест на наличие ВИЧ-инфекции. Психолог Петр Зосимов убежден, что проблема в том, что эту инфекцию до сих пор считают «болезнью проституток, наркоманов и гомосексуалистов».
«И такие люди думают, что анализ на ВИЧ связан с тем, что у человека был какой-то сомнительный контакт или же он связался с чем-то плохим. Хотя на деле это элементарная забота о своем здоровье. Мы забываем, что ВИЧ у нас передается и при оказании косметологических услуг, при татуировках, пирсинге или даже маникюре. А потому давно пора снять клеймо, связанные с ВИЧ», — уверен психолог.
Эксперты убеждены в том, что основной инструмент сдерживание ВИЧ-инфекции — это активное тестирование населения. В Тюменской области сдать тест можно бесплатно, вдобавок в городе часто работают мобильные пункты, в которых за 5 минут можно узнать свой ВИЧ-статус.
Примечательно, что при пандемии коронавируса люди были готовы заплатить любые деньги за тест, а при распространении ВИЧ такого нет. Хотя от ВИЧ в мире умерло более 40,4 миллионов людей, тогда как от коронавируса — 7 миллионов. Врачи до сих пор говорят о том, что ВИЧ-инфекция остается одной из наиболее серьезных глобальных проблем современного здравоохранения. А потому сделать текст и узнать свой статус — это не только залог личного спокойствия, но и вклад в борьбу с инфекцией, ведь вы уже точно не станете одним из тех, кто заражает население, не зная о своем заболевании.