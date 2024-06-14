«По ударом люди среднего возраста»: кто и почему заражается ВИЧ в Тюмени?

Примечательно, что при пандемии коронавируса люди были готовы заплатить любые деньги за тест, а при распространении ВИЧ такого нет. Хотя от ВИЧ в мире умерло более 40,4 миллионов людей, тогда как от коронавируса — 7 миллионов. Врачи до сих пор говорят о том, что ВИЧ-инфекция остается одной из наиболее серьезных глобальных проблем современного здравоохранения. А потому сделать текст и узнать свой статус — это не только залог личного спокойствия, но и вклад в борьбу с инфекцией, ведь вы уже точно не станете одним из тех, кто заражает население, не зная о своем заболевании.