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Насиловал больше года. Суд вынес приговор педофилу, зараженному ВИЧ-инфекцией

Насиловал больше года. Суд вынес приговор педофилу, зараженному ВИЧ-инфекцией

4 апреля 2024, 09:57
Фото: 1MI

Насиловал больше года. Суд вынес приговор педофилу, зараженному ВИЧ-инфекцией

В качестве жертвы извращенец выбрал несовершеннолетнего мальчика и издевался над ним больше года. К тому же, насильник вступал в связь, будучи зараженным ВИЧ-инфекцией.

В Тюменском области осудили педофила, насиловавшего несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает Уватский районный суд. Как выяснилось, помимо насилия, обвиняемый подвергал ребенка заражению ВИЧ-инфекцией.

Все происходило в одной из бань в Уватском районе. С 2022 по 2023 год осужденный регулярно приглашал туда мальчика для того, чтобы надругаться над ним. Ребенок был запуган и не осознавал тяжесть причиняемого ему вреда. Кроме того, сам задержанный давно был переносчиком ВИЧ и подвергал ребенка риску заражения.

Свою вину в суде обвиняемый признал. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, а также принудительному лечению у психиатра.

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