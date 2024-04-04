Насиловал больше года. Суд вынес приговор педофилу, зараженному ВИЧ-инфекцией

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В Тюменском области осудили педофила, насиловавшего несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает Уватский районный суд. Как выяснилось, помимо насилия, обвиняемый подвергал ребенка заражению ВИЧ-инфекцией.
Все происходило в одной из бань в Уватском районе. С 2022 по 2023 год осужденный регулярно приглашал туда мальчика для того, чтобы надругаться над ним. Ребенок был запуган и не осознавал тяжесть причиняемого ему вреда. Кроме того, сам задержанный давно был переносчиком ВИЧ и подвергал ребенка риску заражения.
Свою вину в суде обвиняемый признал. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, а также принудительному лечению у психиатра.