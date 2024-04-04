Насиловал больше года. Суд вынес приговор педофилу, зараженному ВИЧ-инфекцией

Все происходило в одной из бань в Уватском районе. С 2022 по 2023 год осужденный регулярно приглашал туда мальчика для того, чтобы надругаться над ним. Ребенок был запуган и не осознавал тяжесть причиняемого ему вреда. Кроме того, сам задержанный давно был переносчиком ВИЧ и подвергал ребенка риску заражения.