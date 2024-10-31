nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тест на ВИЧ

Выбрать дату
2024
«Он мне не сказал»: тюменка слишком поздно узнала о ВИЧ-статусе партнера
31 октября, 06:35
У двух новорожденных в Тюменской области обнаружили смертельную ВИЧ-инфекцию
В Тюменской области родилось двое детей, зараженных вирусом ВИЧ. Он передался им от матерей, хотя шанс на такое при рождении крайне низок.
27 июня, 15:35
«Под ударом люди среднего возраста»: кто и почему заражается ВИЧ в Тюмени?
14 июня, 06:59
Более 200 тюменцев умерли в 2023 году от страшной инфекции
229 жителей Тюменской области скончались в 2023 году вследствие ВИЧ-инфекции. Показатель смертности составил 14,3 на 100 тысяч человек.
13 февраля, 05:52
2023
«Новая эпидемия?»: как в Тюменской области распространяется ВИЧ
13 декабря 2023, 09:02
Трое тюменских подростков заразились ВИЧ
Трое несовершеннолетних жителей Тюменской области заразились в этом году вирусом иммунодефицита. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.
26 ноября 2023, 16:42
Тюменцы смогут анонимно сделать экспресс-тест на ВИЧ в мобильной лаборатории
Тюменцы смогут бесплатно и анонимно сделать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Мобильные лаборатории будут располагаться в разных частях города. Пройти обследование можно до конца месяца.
11 сентября 2023, 04:29
Где в Тюмени бесплатно за 5 минут узнать свой ВИЧ-статус
4 апреля 2023, 08:24
Что происходит с ВИЧ в Тюменской области
В Тюменской области на 5% сократился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией по итогам 2022 года. Такого результата удалось достичь благодаря проведенной профилактической работе в регионе.
14 марта 2023, 06:06
Сотрудники здравоохранения рассказали о тенденциях заболеваемости ВИЧ среди тюменцев
По предварительным итогам тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД, в ушедшем году в нашем регионе заболеваемость ВИЧ уменьшилась практически на 5%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального здравоохранения.
16 января 2023, 16:28
2022
Тюменцы стали реже заражаться ВИЧ-инфекцией
Врач тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Владимир Романов на пресс-конференции 30 ноября сообщил, что тюменцы стали реже заражаться ВИЧ-инфекцией. В 2016-2017 году регистрировался пик заболеваемости в Тюменской области.
30 ноября 2022, 13:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика