Собрала десятки человек и устроила шествие: в Тюмени оштрафовали активистку за митинг

Защитник женщины также не согласился с протоколом об административном правонарушении и заявил, что вина не доказана: «составляя протокол об административном правонарушении, полицейские не поставили Татьяну в известность о возможных последствиях, чем нарушили ее права. В данном случае проводилось собрание, а не митинг, при котором не запрещено использование звукоусиливающей аппаратуры и символики».