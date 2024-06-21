Собрала десятки человек и устроила шествие: в Тюмени оштрафовали активистку за митинг

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
1 мая 2024 года югорчанка организовала в Тюмени несанкционированное публичное шествие граждан от тюменского технопарка по улице Республики до «Центральной площади» к памятнику Ленина по улице Володарского, 45.
С использованием переносной звукоусиливающей аппаратуры ей удалось собрать на митинг более 50 единомышленников, с которыми она очень громко обсуждала темы общественно — политического характера.
С решением суда активистка не согласилась и отметила, что проводила обычное собрание граждан, для которого согласование с органами власти не требуется. Югорчанка отметила, что «считает свое преследование сговором властей».
Защитник женщины также не согласился с протоколом об административном правонарушении и заявил, что вина не доказана: «составляя протокол об административном правонарушении, полицейские не поставили Татьяну в известность о возможных последствиях, чем нарушили ее права. В данном случае проводилось собрание, а не митинг, при котором не запрещено использование звукоусиливающей аппаратуры и символики».
Однако сотрудники полиции предоставили суду видеозаписи и фотографии, демонстрирующие количество участников несанкционированного митинга и тщетную попытку вручить организаторам официальное предостережение от проведения данного мероприятия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области оштрафовали компанию-поставщика продуктов для школьных столовых — комбинат «Центральный». Организация нарушила требования, установленные санитарно-эпидемиологическим законодательством.