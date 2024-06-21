C низкой зарплатой и без карьерного роста. Ждет ли СИБУР кадровый дефицит?

Posted Сегодня, 01:06
Published Сегодня, 01:06
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Сегодня известные промышленные гиганты, чтобы привлечь нового сотрудника или удержать сформировавшийся коллектив, не только идут на нарушение негласных правил и переманивают кадры друг у друга, но все чаще обращают внимание на запросы самих работников. Например, предлагают варианты работы — «постоянку» или вахтами с нужными сроками, создают комфортные условия работы на объектах (зоны отдыха, спорзалы) и обеспечивают сотрудников одеждой и питанием за счет предприятия.
В Тюменской области одной из самых крупных вертикально-интегрированных компаний является ПАО «СИБУР Холдин», зарегистрированное в Тобольске. Еще в 2019 году предприятие завершило строительство нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим», где сегодня трудятся не только тоболяки, но и приезжие. На сегодняшний день на платформах онлайн-рекрутинга более 730 объявлений о поиске сотрудников по УрФО, в том числе есть и вакансии «ЗапСибНефтехима».
Несмотря на то, что большинство работающих в компании рекомендуют СИБУР как работодателя, но есть и те, кто недоволен им. Корреспондент «Нашего города» изучил отзывы сотрудников за последние несколько месяцев и остался под впечатлением от того, как долго и терпеливо работники ждут решения трех главных проблем.
Пожалуй, самая главная беда у дочки СИБУРа — это даже не деньги, а общение. Почти каждый третий автор отзыва отметил, что в компании слабо развита коммуникация между подразделениями и сотрудниками.
«Не хватает коммуникационных навыков персонала для обмена опытом с дочерними и смежными производствами», — рассказывает сотрудник с десятилетним стажем работы на предприятии «ЗапСибНефтехим».
«Не хватает полноценной коммуникации между отделами, также утомляют еженедельные планерки, вопросы можно решать проще, как мне кажется, происходит обсуждение ненужного», — добавляет сотрудник Михаил.
Вторая и третья проблемы — довольно распространенные — отсутствие карьерного роста и низкая зарплата. Темы, казалось бы, заезженные для ВИНКов, однако для СИБУРа, где все относительно спокойно, — это весьма неожиданно. Еще более странно было узнать, что местные работники предприятия якобы получают меньше приезжих при исполнении одних и тех же обязанностей.
«Крошечная зарплата, никаких вариантов карьерного роста», — пишет сотрудник.
«Не урегулирован уровень заработной платы как для приезжих, так и для местных работников, при выполнении одних и тех же обязанностей согласно должностной инструкции», — сетует еще один коллега.
«Не хватает сотрудников, руководители, к которым бесполезно обращаться за помощью, безграмотные, напыщенные. Ненормированный рабочий день, переработка не оплачивается. Руководство любит давать сверх твоей работы задачи, и ты физически не успеваешь вытянуть и свою работу, и чужую», — пишет бывшая работница.
Добавим: как и во многих ВИНКах, сотрудники подразделений СИБУРа хотят видеть ежегодную индексацию заработной платы на уровень фактической инфляции. По их мнению, компании давно пора перейти из топ-10 по уровню зарплаты в «пятерку» лучших предприятий. Однако, как говорят сами сотрудники, руководству еще стоит поработать над тем, чтобы «научиться слушать» и «стать ближе к обычному персоналу».
В «ЗапСибНефтехиме» трудятся около 3,7 тысячи человек. Многие сотрудники, хоть и жалуются на переработки и работу на износ, стараются удержаться в компании. Ведь «плюшки» почти перекрывают весь негатив. Сотрудников предприятий доставляют на автобусах до объектов, имеется полный соцпакет, путевки в санаторий и детский лагерь, систематически работники проходят повышение квалификации за счет организации.
«Работаю уже второй год в „ЗапСибНефтехиме“ в Тобольске, при трудоустройстве пообещали жилье для меня и моей семьи, в итоге, его дали, хорошее уютное гнездышко, не коробчонка. Платят зарплату, особенно приятно видеть в компании политику ЗОЖ, в столовой здоровое питание, есть возможность ходить в спортзал и в бассейн», — отмечает один из работников.
При этом работники подчеркивают, что в СИБУРе за такие достойные условия труда и высокий спрос. Многие «новички» не сразу понимают, сколько придется вкалывать. Поэтому, как говорят работники, уже в первые месяцы становится понятно, приживется человек на предприятии или нет: «справился — получай свои деньги и бонус, облажался — сам виноват и долго тут не протянешь».
Наблюдатели отмечают: в целом, сохраняется спокойствие и отсутствие какой-либо существенной критики в адрес руководства, что может говорить о планомерной работе в этом направлении, однако и запросы у сотрудников растут с каждым годом.
«Судя по запросам и пожеланиям, сотрудники СИБУРа хотят добиться невозможного — „хотят прямо коммунизма“», — отмечает источник «Нашего города».
Работа в компаниях СИБУРа привлекательна. Однако есть моменты, которые работникам не нравятся.
Корреспондент «Нашего города» обратился в «ЗапСибНефтехим» с просьбой прокомментировать темы, беспокоящие сотрудников: удовлетворенность сотрудников условиями труда и уровнем заработной платы, а также решения коммуникативных проблем. На момент публикации текста ответ не поступил.
Только за первый квартал 2024 года компания «СИБУР Холдинг» выручила более 271 млрд рублей, чистая прибыль составила более 46,3 млрд рублей. При этом значительные средства предприятие продолжает тратит на охрану труда и промышленную безопасность. Только в 2022 году было выделено на эти цели 2,79 млрд рублей (согласно отчету), а уровень вовлеченности сотрудников достигал 79,8%.
Как пояснил в разговоре с корреспондентом «Нашего города» главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев, переманить сотрудников из дочек СИБУРа — задача непростая, поскольку, если брать «ЗабСибНефтехим» в Тобольске, то при его возведении компания значительно вложилась в социальную и культурную инфраструктуру города, чтобы повысить качество жизни в городе и привлечь людей.
«Компания очень ориентирована на сотрудников. При ротации сотрудников с одного предприятия на другое их переобучают, дают им дополнительные знания, навыки, специальности. Плюс ко всему, насколько я знаю, система оплаты в СИБУРе соответствует рынку и жаловаться здесь достаточно сложно. Сманить сотрудников из ВИНКа задача, прямо скажем, непростая», — заключил эксперт.
О том, что с предприятием сложно конкурировать, как на рынке труда, так и на мировом рынке нефтехимии отметил и независимый Аналитик Дмитрий Адамидов. С одной стороны, СИБУР остается монополистом производства нефтехимической продукции в стране и одним из ведущих производителей полимером в мире, и это несмотря на выросшую конкуренцию Китая. С другой стороны, в нынешней непростой экономической ситуации, когда компании борются за сотрудников, СИБУР находится в таких же условиях, как и многие российский компании. Однако вложение в ESG (экологические, социальные и управленческие стандарты) окупается, в том числе позволяет удерживает сотрудников.
Однако ситуация может в любой момент измениться, поэтому менеджменту СИБУРа необходимо «держать руку на пульсе». Иначе игнорирование сигналов, в том числе по низкой коммуникации или отсутствию карьерного роста, может дорого обойтись.