C низкой зарплатой и без карьерного роста. Ждет ли СИБУР кадровый дефицит?

О том, что с предприятием сложно конкурировать, как на рынке труда, так и на мировом рынке нефтехимии отметил и независимый Аналитик Дмитрий Адамидов. С одной стороны, СИБУР остается монополистом производства нефтехимической продукции в стране и одним из ведущих производителей полимером в мире, и это несмотря на выросшую конкуренцию Китая. С другой стороны, в нынешней непростой экономической ситуации, когда компании борются за сотрудников, СИБУР находится в таких же условиях, как и многие российский компании. Однако вложение в ESG (экологические, социальные и управленческие стандарты) окупается, в том числе позволяет удерживает сотрудников.