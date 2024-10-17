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2024
Как попасть на день открытых дверей в первый цифровой микрорайон Сибири
17 октября, 11:49
«Пятерочка» начислит кешбэк 5% на все покупки при оплате через СБП
15 июля, 14:44
C низкой зарплатой и без карьерного роста. Ждет ли СИБУР кадровый дефицит?
21 июня, 01:06
2023
В тюменских Пятерочках наступила «ВсеЧерная Пятница»
2 ноября 2023, 10:49
На ярмарке вакансий в Тюмени предложат 358 рабочих мест
Ярмарка вакансий пройдет 26 октября в Тюмени. Работодатели расскажут о возможностях трудоустройства.
24 октября 2023, 13:17
Купил квартиру и получил кешбэк: теперь коммуналку можно не платить два года
3 августа 2023, 06:51

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