Услышит сердце и не сделает аборт? Психолог шокирован нововведениям в клиниках Тюмени

К тому же, как отмечает гинеколог Верещагина, в Тюменской области снижается число абортов. Показатель прерывания беременности колеблется на уровне 16, это значит, что на 100 рожденных в области детей приходится 16 абортов. К тому же чаще всего беременность прерывают взрослые женщины, у которых уже есть дети.