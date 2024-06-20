Услышит сердце и не сделает аборт? Психолог шокирован нововведениям в клиниках Тюмени

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В реестре клинических рекомендаций Минздрава России появился документ с рекомендациями по проведению аборта, ободренный ведомством. Теперь пациенткам будет необходимо сначала услышать сердцебиение плода и увидеть его на УЗИ.
Акушер-гинеколог Ирина Верещагина проясняет, что уже в конце третьей недели беременности у эмбриона формируется непарная закладка сердца. А на пятой неделе формируется сердечная мышца, ее пульсацию и называют сердцебиением.
«На этом этапе размер эмбриона 1-2 миллиметра. А потому применяется термин эмбрион применяется до 8 недели, только с 9 его начинают называть плодом. Но сейчас говорить об эмбрионе „ребенок“ непрофессионально», — обозначает врач.
Психолога Анну Александрову вовсе смутила идея включать звук сердцебиения ребенка беременной женщине, так как подобное может восприниматься, как давление.
«Решение сделать аборт — непростое. У женщин на то могут быть самые разные причины, которые качаются только ее. А такой метод — это давление на чувства женщины, оно может расцениваться, как попытка навязать ей вину за отказ от беременности. Все же работать в этом направлении нужно более мягко, это очень деликатный вопрос», — считает психолог.
По мнению Александровой, работа с женщинами решившимися сделать аборт, должна затрагивать причины желания отказаться от беременности, а не вопрос этичности процедуры.
К тому же, как отмечает гинеколог Верещагина, в Тюменской области снижается число абортов. Показатель прерывания беременности колеблется на уровне 16, это значит, что на 100 рожденных в области детей приходится 16 абортов. К тому же чаще всего беременность прерывают взрослые женщины, у которых уже есть дети.
Отметим, что по плану, нововведения в процедуре прерывания беременности должны вступить в силу с 1 января 2025 года.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени более 3 тысяч школьников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет прослушают 100 лекций о важности деторождения и отказа от абортов.