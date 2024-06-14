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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Общественники научат подростков культуре межполовых отношений.

100 лекций о деторождении. Тюменских подростков «перепрограммируют» на размножение

14 июня 2024, 13:07
Фото: 1MI
Общественники научат подростков культуре межполовых отношений.

В Тюмени психологи убедят школьников и студентов в важности размножения

В Тюмени более 3 тысяч школьников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет прослушают 100 лекций о важности деторождения и отказа от абортов. Грант губернатора области на проведение данных мероприятий выиграли городские общественники.
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Дети

Во время лекций психологи и социальные предприниматели центра защиты материнства «Покров» хотят объяснить молодежи важность построения семьи и зачатия детей. Также будут разбирать вопросы взаимоотношений между мужчиной и женщиной. По мнению общественников, в регионе наблюдается тенденция к снижению рождаемости.

«Если ситуация не улучшится, то нынешних студентов и старшеклассников ждет следующее: две третьи от заключенных ими браков распадутся, детей будет рождаться меньше, причем каждая четвертая беременность будет прервана», — поделились беспокойствами с изданием NEFT организаторы проекта.

Планируется, что психологи будут не только общаться со школьниками и студентами, но и с педагогами, которых обучат разговорам с воспитанниками на данную тему.

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Ранее сообщалось, что тюменка в третий раз подряд родила двойню.

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