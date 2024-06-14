100 лекций о деторождении. Тюменских подростков «перепрограммируют» на размножение

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Во время лекций психологи и социальные предприниматели центра защиты материнства «Покров» хотят объяснить молодежи важность построения семьи и зачатия детей. Также будут разбирать вопросы взаимоотношений между мужчиной и женщиной. По мнению общественников, в регионе наблюдается тенденция к снижению рождаемости.
«Если ситуация не улучшится, то нынешних студентов и старшеклассников ждет следующее: две третьи от заключенных ими браков распадутся, детей будет рождаться меньше, причем каждая четвертая беременность будет прервана», — поделились беспокойствами с изданием NEFT организаторы проекта.
Планируется, что психологи будут не только общаться со школьниками и студентами, но и с педагогами, которых обучат разговорам с воспитанниками на данную тему.