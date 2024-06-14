100 лекций о деторождении. Тюменских подростков «перепрограммируют» на размножение

В Тюмени психологи убедят школьников и студентов в важности размножения

В Тюмени более 3 тысяч школьников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет прослушают 100 лекций о важности деторождения и отказа от абортов. Грант губернатора области на проведение данных мероприятий выиграли городские общественники.