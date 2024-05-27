Заставят юных тюменок рожать за деньги? Что не так с инициативой Госдумы?

С тем, что выплата в 200 тысяч молодым мамам не самая эффективная мера согласен и независимый демограф Алексей Ракша. Он приводит статистические данные, отмечая, что сейчас женщины, в среднем, рожают первого ребенка в возрасте около 26,2 лет. За последние 10 лет он вырос, в среднем, на 1 год. При том российские женщины становятся мамами в более молодом возрасте по сравнению с европейками. Вместе с тем в некоторых странах рождаемость более высокая при стершем возрасте рождения первенца.