Заставят юных тюменок рожать за деньги? Что не так с инициативой Госдумы?

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Отметим, что в Тюменской области в текущем году уже отмечалось снижение рождаемости на 4%. Притом и в прошло году показатель рождаемости был сниженным. Сейчас, по данным официальной статистики, уровень рождаемости в расчете на 1 000 жителей Тюменской области снизился с 10,5% до 9,9%.
Депутаты уверены, что выплата в 200 тысяч поможет россиянам студенческого возраста решится на рождение ребенка и поможет им купить все необходимые вещи на первое время. Примечательно, что для Тюменской области 200 тысяч рублей — это 2,8 среднестатистических зарплаты. Также статистические данные говорят о том, что в столь юном возрасте так много девушек трудоустроены официально и имеют доход, позволяющий уйти в декрет.
Депутат от КПРФ Сергей Обухов рассказал журналистам newizv.ru, что от такого предложения сложно отказаться, ведь поддержка молодых матерей — движение в верном направлении. Однако идею с единоразовой выплатой он навал полумерой, призвав к системному подходу к проблеме.
Однако в правительстве идею приняли не так радушно, было отмечено, что проект требует серьезной доработки, так как для него необходимо выделение дополнительных ассигнаций из бюджета.
Без восторга отреагировал на предложение депутатов ЛДПР и председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко, в беседе с newizv.ru он отметил, что инициативу нельзя назвать инновационной — такой метод применялся в некоторых регионах и ранее, но особой эффективности не показал.
Так, в Тюменской области сейчас действует единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей на первенца. Для получения выплаты нет возрастных ограничений, однако даже при этом демография в регионе падает, что также сигнализирует о неэффективности такой меры в вопросе поддержки демографии и стимулирования рождаемости.
Рыбальченко считает, что сейчас фокус власти сместился на пособия и выплаты, в то время как льготы, помощь в обеспечении жильем и другие подобные виды поддержки упускаются из виду. Председатель уверен, что обеспечение семей жильем могло бы эффективнее стимулировать рождаемость. Также он подчеркнул, что необходимо повысить доступность услуг нянь и яслей для малышей до 3 лет.
Любопытно, что по данным опросов, желаемое число детей в семьях сейчас превышает показатель, необходимый для полноценного воспроизводства россиян. Однако на пути к многодетной семье у многих возникают сложности, с которыми и необходимо бороться.
С тем, что выплата в 200 тысяч молодым мамам не самая эффективная мера согласен и независимый демограф Алексей Ракша. Он приводит статистические данные, отмечая, что сейчас женщины, в среднем, рожают первого ребенка в возрасте около 26,2 лет. За последние 10 лет он вырос, в среднем, на 1 год. При том российские женщины становятся мамами в более молодом возрасте по сравнению с европейками. Вместе с тем в некоторых странах рождаемость более высокая при стершем возрасте рождения первенца.
Первый заместитель председателя Общественного совета при Минтруде России, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова также в разговоре с newizv.ru обратила внимание на указанный депутатами ЛДПР возраст, допустив, что это походе на дискриминацию, ведь женщины в 25 лет и 1 месяц выплату получить уже не смогут.
Однако Алексей Ракша вовсе назвал сумму выплаты «смешной», так как стоимость квадратного метра жилья в крупных городах превышает 100 тысяч рублей. Демограф уверен, что более эффективным «двигателем» рождаемости было бы введение материнского капитала на второго и последующего детей, причем его сумма должна быть внушительной — от 1 миллиона рублей.
Также многие эксперты пришли к выводу, что молодые семьи необходимо обеспечивать социальным жильем, что более эффективно скажется на демографии. Ведь 200 тысяч едва ли хватит на кроватку и коляску. А как показывает практика молодых мам, только сбор сумки в роддом стоит около 100 тысяч рублей.