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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:20

Молодым тюменкам могут начать платить за рождение ребенка.

Заставят юных тюменок рожать за деньги? Что не так с инициативой Госдумы?

27 мая 2024, 09:17
Фото: 1MI
Молодым тюменкам могут начать платить за рождение ребенка.

Молодым тюменкам могут начать платить за рождение ребенка

В Госдуме предложили выплачивать россиянкам по 200 тысяч рублей, если они успеют родить ребенка до 25 лет. Предполагается, что такая мера поможет поднять дем ографию и повысить рождаемость среди молодежи. Но будет ли все так работать на самом деле?

Три зарплаты на содержание ребенка

На фоне общего снижения рождаемости в стране, Группа депутатов от ЛППР внесла в Госдуму интересный законопроект — они предлагают платить женщинам в возрасте до 25 лет по 200 тысяч рублей за рождение ребенка в рамках единовременной выплаты, об этом сообщают newizv.ru.

Отметим, что в Тюменской области в текущем году уже отмечалось снижение рождаемости на 4%. Притом и в прошло году показатель рождаемости был сниженным. Сейчас, по данным официальной статистики, уровень рождаемости в расчете на 1 000 жителей Тюменской области снизился с 10,5% до 9,9%.

Депутаты уверены, что выплата в 200 тысяч поможет россиянам студенческого возраста решится на рождение ребенка и поможет им купить все необходимые вещи на первое время. Примечательно, что для Тюменской области 200 тысяч рублей — это 2,8 среднестатистических зарплаты. Также статистические данные говорят о том, что в столь юном возрасте так много девушек трудоустроены официально и имеют доход, позволяющий уйти в декрет.

Депутат от КПРФ Сергей Обухов рассказал журналистам newizv.ru, что от такого предложения сложно отказаться, ведь поддержка молодых матерей — движение в верном направлении. Однако идею с единоразовой выплатой он навал полумерой, призвав к системному подходу к проблеме.

Однако в правительстве идею приняли не так радушно, было отмечено, что проект требует серьезной доработки, так как для него необходимо выделение дополнительных ассигнаций из бюджета.

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий выплату единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей женщинам, которые решились родить ребенка до достижения 25 летВ Госдуму внесли законопроект, предполагающий выплату единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей женщинам, которые решились родить ребенка до достижения 25 лет
В Госдуму внесли законопроект, предполагающий выплату единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей женщинам, которые решились родить ребенка до достижения 25 лет
Фото: 1MI
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Поможет ли «покупка детей»?

Без восторга отреагировал на предложение депутатов ЛДПР и председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко, в беседе с newizv.ru он отметил, что инициативу нельзя назвать инновационной — такой метод применялся в некоторых регионах и ранее, но особой эффективности не показал.

Так, в Тюменской области сейчас действует единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей на первенца. Для получения выплаты нет возрастных ограничений, однако даже при этом демография в регионе падает, что также сигнализирует о неэффективности такой меры в вопросе поддержки демографии и стимулирования рождаемости.

Рыбальченко считает, что сейчас фокус власти сместился на пособия и выплаты, в то время как льготы, помощь в обеспечении жильем и другие подобные виды поддержки упускаются из виду. Председатель уверен, что обеспечение семей жильем могло бы эффективнее стимулировать рождаемость. Также он подчеркнул, что необходимо повысить доступность услуг нянь и яслей для малышей до 3 лет.

Любопытно, что по данным опросов, желаемое число детей в семьях сейчас превышает показатель, необходимый для полноценного воспроизводства россиян. Однако на пути к многодетной семье у многих возникают сложности, с которыми и необходимо бороться.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ считает, что необходимо сконцентрироваться на поддержке семей, в которых уже есть ребенок.Председатель комиссии Общественной палаты РФ считает, что необходимо сконцентрироваться на поддержке семей, в которых уже есть ребенок.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ считает, что необходимо сконцентрироваться на поддержке семей, в которых уже есть ребенок.
Фото: 1MI
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Стимул рождаемости — недвижимость семьям

С тем, что выплата в 200 тысяч молодым мамам не самая эффективная мера согласен и независимый демограф Алексей Ракша. Он приводит статистические данные, отмечая, что сейчас женщины, в среднем, рожают первого ребенка в возрасте около 26,2 лет. За последние 10 лет он вырос, в среднем, на 1 год. При том российские женщины становятся мамами в более молодом возрасте по сравнению с европейками. Вместе с тем в некоторых странах рождаемость более высокая при стершем возрасте рождения первенца.

Первый заместитель председателя Общественного совета при Минтруде России, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова также в разговоре с newizv.ru обратила внимание на указанный депутатами ЛДПР возраст, допустив, что это походе на дискриминацию, ведь женщины в 25 лет и 1 месяц выплату получить уже не смогут.

Однако Алексей Ракша вовсе назвал сумму выплаты «смешной», так как стоимость квадратного метра жилья в крупных городах превышает 100 тысяч рублей. Демограф уверен, что более эффективным «двигателем» рождаемости было бы введение материнского капитала на второго и последующего детей, причем его сумма должна быть внушительной — от 1 миллиона рублей.

Также многие эксперты пришли к выводу, что молодые семьи необходимо обеспечивать социальным жильем, что более эффективно скажется на демографии. Ведь 200 тысяч едва ли хватит на кроватку и коляску. А как показывает практика молодых мам, только сбор сумки в роддом стоит около 100 тысяч рублей.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Демография#Рождаемость
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