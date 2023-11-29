«Не им это решать!»: тюменки высказались о запрете абортов и рождении 7-8 детей

Более 90% опрошенных заявили, что мотивировать современные семьи рожать более 1 ребенка нужно мерами поддержки, а не пропагандой и рекомендациями. Женщины говорят о том, что они готовы стать мами дважды и может даже трижды, если они будут уверены в том, что их дети будут счастливыми и обеспеченными.