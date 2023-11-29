«Не им это решать!»: тюменки высказались о запрете абортов и рождении 7-8 детей

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Первым делом мы опросили врачей, чтобы узнать, сможет ли одна женщина сейчас родить 7-8 детей и к каким последствиям это может привести.
«Если мы опираемся на рекомендации и данные ВОЗ, то репродуктивный возраст женщины — это 15-49 лет. При том интергенетический интервал (промежуток времени между рождением ребёнка и наступлением следующей беременности — прим.ред.) составляет 2,9 года. Однако мы прекрасно понимаем, что в 15-16 рожать еще рано, а в 49 для многих уже поздно. На деле, рекомендуется планировать детей в возрасте 21-35 лет. Перерывы между беременностями должны быть не менее 3 лет. А потому рождение такого количества детей — не совсем здоровая история, если речь не идет о двойнях и тройнях», — говорит врач.
Однако, гинеколог также говорит, что родить столько детей, в целом, возможно. Однако в таком случае здоровье матери должно быть идеальным, как и течение каждой беременности. В практике женщины встречались случаи, когда после рождения 1 или 2 ребенка рождение следующего могло подвергнуть опасности мать или ее будущее чадо.
В нашем опросе приняли участие, как бездетные девушки, так и женщины, уже ставшие матерями. У них разный уровень дохода и разные семейные положения, однако в 97% случаев тюменки высказались против рождения 7-8 детей и запрета абортов.
«Я категорически против навязывания государством подобного. Это дело семьи и женщины, а не властей, которые просто заинтересованы в том, чтобы люди налоги платили и не было разрыва и повышенной нагрузки на старшее поколение, потому что это вызовет кризис. Тем более по исследованиям опыта стран где запрещали аборты, такие решения приводили не к повышению рождаемости, а к росту детей без родителей, ибо их просто бросали. Также в таких случаях регистрировался рост смертности женщин от абортов в каких то подпольных клиниках», — считает молодая тюменка с доходом выше среднего.
У многих вызвало недоумение игнорирования необходимости реализации женщины, как личности. Почему-то приверженцы идеи о такой многодетности забывают, что после школы многие женщины хотят получить высшее образование, а университет можно окончить примерно к 21 году. После чего начинается поиск места работы и своей профессии, что необходимо и для того, чтобы уйти в декретный отпуск и получать средства на воспитание ребенка.
«Но даже представим, что после трудоустройства и гола работы, при идеальном раскладе женщина идет рожать эту кучу детей и бесконечно сидит в декрете. Когда ей исполняется 40-50, в нашем мире, где пенсионный возраст вечно растет, куда ей идти на работы с годом опыта в таком возрасте? Кто ее будет содержать? Родила они этих восьмерых, а дальше что? Государство тут как-то не рвется поддерживать», — говорит мать двоих детей, работающая на престижной должности в крупной фирме.
Также тюменки отметили, что их злит факт того, что женщинам, которые хотят и не могут родить — государство не спешит особо помогать, в то время как разговоры о запрете прерывания беременности ведутся постоянно.
«Ну, я как считаю, если государство будет мне давать по миллиону в месяц, то я подумаю позволять ли им мне запрещать делать аборты или нет. А так — нет. Это мое тело, оно не принадлежит никому, кроме меня. Никто не имеет права запрещать мне делать с ним все, что я хочу. В том числе отказываться от материнства, если мне так хочется», — считает молодая тюменка со стабильным доходом.
Также многие отметили, что для повышения рождаемости в стране необходимо создавать безопасные условия семьям и матерям. Сейчас, по мнению многих, даже двум работающим родителям не просто поднять одного ребенка, в частности из-за высоких ставок по ипотеке, инфляции, а также возможности того, что мужчину из семьи заберут на фронт.
«Хотелось бы также больше поддержи для матерей с детьми до 3 месяцев. Особенно на первого ребенка. Например, у нас в Тюмени даже нет молочной кухни, которая была ранее. Вот в Екатеринбурге она есть. И вот вам пример того, как город и регион заботятся о повышении рождаемости и условиях воспитания детей», — считает молодая тюменская мама.
Более 90% опрошенных заявили, что мотивировать современные семьи рожать более 1 ребенка нужно мерами поддержки, а не пропагандой и рекомендациями. Женщины говорят о том, что они готовы стать мами дважды и может даже трижды, если они будут уверены в том, что их дети будут счастливыми и обеспеченными.
«А сейчас у нас многие многодетные семьи живут на пособия и детей они рожают или берут из учреждений тоже из-за пособий. Такие дети ходят в лохмотьях, никто не занимается их воспитанием, они не могут получить высшее образование и реализоваться. Почему этот вопрос никто не контролирует? Вот сюда пусть свои силы направляют власти, а не к абортам и превращениям женщин в инкубаторы», — считает мама двоих детей с доходом ниже среднего.
Примечательно, что мужья матерей, поучаствовавших в опросе, также в большинстве своем против рождения 7-8 детей и запрета абортов. Они также считают, что 3 детей в семье достаточно, но и их прокормить даже с выплатами и зарплатой, превышающую среднюю, будет непросто.