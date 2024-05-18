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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Тюменские медицинские центры нарастили выручку за год почти на 20%

Медицинские центры Тюмени заработали за год миллиарды рублей на здоровье

18 мая 2024, 05:52
Фото: 1MI

Тюменские медицинские центры нарастили выручку за год почти на 20%

Тюменские медицинские центры подвели итоги финансового 2023 года. По итогам прошлого года медучреждения существенно увеличили выручку.

«Доктор Арбитайло»

Сеть медицинских центров «Доктор Арбитайло» нарастила выручку по итогам 2023 года до 1 миллиарда 136 миллионов рублей. Для сравнения, в 2022 году выручка составила 953,9 миллиона рублей. Читая прибыль составила 88,8 миллионов рублей, тогда как годом ранее — 102,5 миллиона рублей.

Сеть медцентров работает в Тюмени 2009 года. В составе — восемь филиалов. Генеральным директором медицинского центра и главврачом является Ян Арбитайло.

«Доктор-А»

Сеть медцентров «Доктор А» по итогам 2023 года увеличила выручку до 410,7 миллиона рублей)в 2022 году — 386,7 миллиона рублей). Читая прибыль за последний год сократилась со 103,2 миллиона рублей до 94,9 миллиона.

Многопрофильный клинико-диагностический центр работает в Тюмени с 2017 года. Учредителем является Алексей Левкин. «Доктор А» насчитывает в областной столице четыре филиала.

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МСЧ «Нефтяник»

АО МСЧ «Нефтяник» в 2023 году получила выручку в сумме 1,8 миллиарда рублей, что на 130 миллионов или на 8% больше, чем годом ранее. Результатом работы АО «МСЧ „НЕФТЯНИК“ за 2023 год стал убыток в размере 122 миллионов рублей. В 2022 году он был на 72,7% меньше.

По состоянию на 31 декабря 2023 года совокупные активы организации составляли 2,5 миллиарда рублей. Это на 39,6 миллиона (на 1,6%) больше, чем годом ранее.

«Мать и дитя»

Филиал московской сети «Мать и дитя» в Тюмени по итогам 2023 года увеличил выручку до 2 миллиардов рублей (на 16%). Выручка медцентра увеличилась более чем в 8 раз за год — до 231 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили список самых влиятельных персон в регионе. В топ-3 вошли полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор облатки Александр Моор и глава управления ФСБ России по Тюменской области Владимир Овчинников.

 

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