Медицинские центры Тюмени заработали за год миллиарды рублей на здоровье

АО МСЧ «Нефтяник» в 2023 году получила выручку в сумме 1,8 миллиарда рублей, что на 130 миллионов или на 8% больше, чем годом ранее. Результатом работы АО «МСЧ „НЕФТЯНИК“ за 2023 год стал убыток в размере 122 миллионов рублей. В 2022 году он был на 72,7% меньше.