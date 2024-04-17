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Завод «Сибура» эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотника

Завод «Сибура» эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотника

17 апреля 2024, 11:04
Фото: 1MI
В Нижнекамске и Казани эвакуируют сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий. Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в небе над Татарстаном.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», эвакуировали сотрудников заводов «Танэко» и «Сибур» в Нижнекамске, а также работников предприятия в Авиастроительном районе Казани.

В Министерстве обороны РФ подтвердили, что в небе над Татарстаном был сбит украинский беспилотник. Власти сообщили о том, что разрушений и пострадавших нет. Правоохранители проводят проверку на месте происшествия.

Беспилотник самолетного типа был зафиксирован в небе в 11:20 по московскому времени. На него отреагировали дежурные средства ПВО.

Ранее свою работу приостановил аэропорт Казани. По данным Росавиации, меры были предприняты «для обеспечения безопасности полетов» гражданских самолетов. Во время действия ограничений воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы. Сейчас самолеты летают согласно расписанию. Ограничение вводилось с 7:15 до 10:18 утра.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени улицу хотят назвать в честь погибшего участника СВО.

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