«Ушел воевать летом»: вахтовик-электрик уроженец Тюмени погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Известно, что Станислав переехал в соседний регион в 2017 году. Он поселился в селе Дуброво. Работал электриком, а позже — ездил по вахтам. Затем отправился добровольцем на СВО.
Тюменца похоронили 8 апреля. В местном Дворце культуры состоялся траурный митинг. На фронт Станислав Клюев ушел летом прошлого года, сообщили власти.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе простились с погибшим в зоне специальной военной операции Александром Ефремовым. Митинг, церемония прощания похороны бойца состоялись 6 апреля в селе Карасуль.