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Updated Сегодня, 15:11

Пермские власти сообщили о гибели тюменца на СВО

«Ушел воевать летом»: вахтовик-электрик уроженец Тюмени погиб на СВО

9 апреля 2024, 10:08
Фото: 1MI

Пермские власти сообщили о гибели тюменца на СВО

В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб уроженец Тюмени Станислав Клюев. Об этом сообщает администрация Оханского городского округа Пермского края.

Известно, что Станислав переехал в соседний регион в 2017 году. Он поселился в селе Дуброво. Работал электриком, а позже — ездил по вахтам. Затем отправился добровольцем на СВО.

Станислав КлюевСтанислав Клюев
Станислав Клюев
Фото: Администрация Оханского городского округа

Тюменца похоронили 8 апреля. В местном Дворце культуры состоялся траурный митинг. На фронт Станислав Клюев ушел летом прошлого года, сообщили власти.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе простились с погибшим в зоне специальной военной операции Александром Ефремовым. Митинг, церемония прощания похороны бойца состоялись 6 апреля в селе Карасуль.

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