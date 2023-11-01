Владелец «Сибура» вошел в список богатейших людей планеты

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
За 2023 год Леонид Михельсон заработал 3,05 млрд долларов США, что позволило ему попасть в рейтинг самых богатых людей планеты. По данным издания Bloomberg общее состояние Михельсона составляет 27,7 млрд долларов — с такой цифрой он попал на 48 место рейтинга.
Миллиардер владеет компаниями «Новатэк» и «Сибур». Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим» входит в состав последнего, и при этом является одним из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире.
Ранее «Наш город» писал о том, что мошенники развели бывшую чиновницу почти на 20 млн рублей. 66-летней пенсионерке предложили переложить денежные средства на «безопасный счёт». Мошенник представился сотрудником Центробанка и сообщил пожилой женщине, что в банк поступила заявка на кредит и снятие денег от её имени.