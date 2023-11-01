Владелец «Сибура» вошел в список богатейших людей планеты

Леонид Михельсон. один из владельцев компаний «Сибур» и «Новатэк» занял 48 место в списке богатейших людей по версии Bloomberg. За год он увеличил свое состояние на 3 млрд долларов, а его общее состояние оценивается в 27,7 млрд американских долларов.

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