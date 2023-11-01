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Владелец «Сибура» вошел в список богатейших людей планеты

Владелец «Сибура» вошел в список богатейших людей планеты

1 ноября 2023, 13:58
Фото: 1MI
Леонид Михельсон. один из владельцев компаний «Сибур» и «Новатэк» занял 48 место в списке богатейших людей по версии Bloomberg. За год он увеличил свое состояние на 3 млрд долларов, а его общее состояние оценивается в 27,7 млрд американских долларов.

За 2023 год Леонид Михельсон заработал 3,05 млрд долларов США, что позволило ему попасть в рейтинг самых богатых людей планеты. По данным издания Bloomberg общее состояние Михельсона составляет 27,7 млрд долларов — с такой цифрой он попал на 48 место рейтинга.

Миллиардер владеет компаниями «Новатэк» и «Сибур». Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим» входит в состав последнего, и при этом является одним из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире.

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Ранее «Наш город» писал о том, что мошенники развели бывшую чиновницу почти на 20 млн рублей. 66-летней пенсионерке предложили переложить денежные средства на «безопасный счёт». Мошенник представился сотрудником Центробанка и сообщил пожилой женщине, что в банк поступила заявка на кредит и снятие денег от её имени.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#ЗапСибНефтехим#Дмитрий Балобанов
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