Спрос на услуги риэлторов в Тюмени вырос за год в пять раз

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
С мая 2023 года по май 2024 года спрос на услуги риэлторов в Тюмени вырос в пять раз. Спрос на отдельные услуги увеличился еще сильнее: за подбором недвижимости горожане начали обращаться в 14 раз чаще, за оценкой — в 4 раза чаще, выяснили аналитики «Авито Услуг».
За год спрос на юристов по жилищному праву вырос на 117%. За составлением договоров купли-продажи жители Тюмени стали обращаться на 480% чаще, а за юридическим сопровождением сделок — на 114% чаще.
«Чтобы найти подходящего специалиста, важно обращать внимание на обратную связь от предыдущих клиентов и посмотреть на рейтинг мастера. У юристов также стоит запрашивать документы о профильном образовании. Именно это поможет выбрать специалиста, подходящего под потребности отдельного человека», — рассказал руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за погоды подешевела посуточная аренда домов. Цены снизились в среднем на 5%.