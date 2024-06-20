Спрос на услуги риэлторов в Тюмени вырос за год в пять раз

С мая 2023 года по май 2024 года спрос на услуги риэлторов в Тюмени вырос в пять раз. Спрос на отдельные услуги увеличился еще сильнее: за подбором недвижимости горожане начали обращаться в 14 раз чаще, за оценкой — в 4 раза чаще, выяснили аналитики «Авито Услуг».