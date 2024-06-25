Это конец? Тюменцам больше не выдают ипотеку по льготной программе

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Если получить ипотеку по «Семейной» программе еще можно до появления новых условий, то программу с «Господдержкой» можно считать канувшей в лету. Уже сейчас банки отказывают тюменцам в ипотечном кредите по условиям программы, действующей до 1 июля.
«К концу действия программы был ажиотаж, но уже на этой неделе „господдержку“ не одобряют. А потому можно сказать, что, как минимум, у нас, программа больше недействительна», — рассказал риелтор.
Однако специалисты предполагают, что на смену ушедшей программе придет новая, а точнее даже несколько новых. Ходят слухи, что новые программы будут не такими массовыми, а локальными. Так может появиться всероссийская программа для обладателей красного диплома или специалистов определенной сферы.
Предполагается, что о новых условиях, которые станут доступны, будет известно после 1 июля и официальной отмены программы «Господдержка».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские продавцы квартир на вторичном рынке увеличили размер скидок. В этом году он достиг 5%, тогда как годом ранее составлял 2,5%.