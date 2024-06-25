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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Тюменцам больше не выдают ипотеку по льготной программе.

Это конец? Тюменцам больше не выдают ипотеку по льготной программе

25 июня 2024, 09:58
Фото: 1MI
Тюменцам больше не выдают ипотеку по льготной программе.

В Тюмени прекратили выдавать ипотеку по льготной программе

В банках Тюмени перестали одобрять ипотеку по льготной программе «Господдержка», об этом «Нашему городу» сообщил риелтор крупной компании Максим Ершов. Несмотря на то, что программа фактически действительна до конца недели, оформить ее уже нельзя.

Если получить ипотеку по «Семейной» программе еще можно до появления новых условий, то программу с «Господдержкой» можно считать канувшей в лету. Уже сейчас банки отказывают тюменцам в ипотечном кредите по условиям программы, действующей до 1 июля.

«К концу действия программы был ажиотаж, но уже на этой неделе „господдержку“ не одобряют. А потому можно сказать, что, как минимум, у нас, программа больше недействительна», — рассказал риелтор.

Однако специалисты предполагают, что на смену ушедшей программе придет новая, а точнее даже несколько новых. Ходят слухи, что новые программы будут не такими массовыми, а локальными. Так может появиться всероссийская программа для обладателей красного диплома или специалистов определенной сферы.

Предполагается, что о новых условиях, которые станут доступны, будет известно после 1 июля и официальной отмены программы «Господдержка».

После отмены льготной ипотеки в Тюмени резко подорожают дома
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские продавцы квартир на вторичном рынке увеличили размер скидок. В этом году он достиг 5%, тогда как годом ранее составлял 2,5%.

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