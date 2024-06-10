Тюменцы отказываются брать квартиры в ипотеку. Упадут ли цены на жилье?

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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Updated Сегодня, 08:59
В общей сложности за 2024 год планируется выдать около 1,4 миллиона ипотечных кредитов на 5 триллионов рублей, что на 30% меньше, по сравнению с 2023 годом. Будет ли обвал цен — рассказывают «Новые известия».
С начала года объемы выдачи ипотечных кредитов постепенно падают. За период с января по апрель были выданы кредиты на 1,5 триллиона рублей, что на 17,5% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Высокие цены и жесткие условия выдачи льготной ипотеки негативно сказались на спросе.
Однако чем ближе 1 июля — дата отмены этой программы, тем охотнее люди соглашаются на первоначальный взнос в 30% и максимальный лимит выдачи в 6 миллионов рублей. В мае выдача ипотек резко выросла на 18%, аномальный спрос ожидается и в июне.
Кроме того, Центробанк решил оставить ключевую ставку на уровне 16%. Это означает, что для покупателей ситуация останется плохой, но, хотя бы, стабильной.
Ипотека — это дорого, но указ президента, согласно которому до 2036 года россияне должны быть обеспечены жильем не менее 36 квадратных метров, выполнять нужно. Например, некоторые банки ввели на короткий срок ипотеку без первоначального взноса для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Звучит заманчиво, но без первоначального взноса ежемесячные платежи сильно вырастают.
Так, если брать квартиру за 10 миллионов рублей с первоначальным взносом в 30% и ставкой 18,5% на 26 лет, то ежемесячный платеж выйдет в 108 836 рублей. Без первоначального взноса платеж составит 155 480 рублей.
Однако власти стараются успокоить россиян, которые боятся, что не осилят ипотеку. Госдума приняла законопроект, который упрощает самостоятельную продажу ипотечной квартиры.
При покупке квартиры в ипотеку, она попадает в залог банка, без согласия которого продажа становится невозможной. Зачастую банки отказывают владельцам в самостоятельной реализации недвижимости и берут это на себя, выставляя ее на торги.
Итоговая цена часто становится ниже рыночной, что означает потери для заемщика. Но по новым правилам у банков будет меньше причин для отказа.
Зампред Совета Федерации Инна Святенко предложила списывать часть ипотеки за каждого рожденного ребенка, чтобы повысить и демографию, и привлекательность ипотеки. Однако откуда брать деньги на реализацию этой идеи и чем она отличается от маткапитала — не уточняется.
На данный момент новые программы не выглядят достаточно убедительными. Вероятнее всего, рынок недвижимости будет держаться на безысходности людей, которые будут соглашаться на любые программы, чтобы обзавестись своей квартирой, и падение выдачи ипотеки на 30% вряд ли приведет к нормализации цен.
Ранее «Наш город» рассказал, где в Тюмени продаются самые дорогие вторичные квартиры. Цены на них достигают 57 миллионов рублей.