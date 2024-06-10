Рядом с аэропортом Плеханово построят детский сад

В документах указано, что работы по проектированию должны быть выполнены в срок до 20 августа 2025 года, по строительству дошкольного учреждения — до 2026 года. Площадь земельного участка, на котором возведут новый детсад с классами для занятий музыкой, физкультурой, кабинетами психолога, логопеда составляет 17 тысяч квадратных метров.