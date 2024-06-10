Рядом с аэропортом Плеханово построят детский сад

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В документах указано, что работы по проектированию должны быть выполнены в срок до 20 августа 2025 года, по строительству дошкольного учреждения — до 2026 года. Площадь земельного участка, на котором возведут новый детсад с классами для занятий музыкой, физкультурой, кабинетами психолога, логопеда составляет 17 тысяч квадратных метров.
«Состав функционально-планировочных зон принять по типовой документации „Строительство детского сада в микрорайоне „Ямальский-2“, — отмечено в документах.
Заявки на участие в тендере будут принимать до 27 июня 2024 года, подведение итогов закупки запланировано на 28 июня.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в микрорайоне Ново-Патрушево к 2030 году построят пять новых детских садов и две школы. Также там возведут культурно-досуговый центр, бассейн, библиотеку.