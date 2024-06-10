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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 07:32

В Тюмени в районе аэропорта Плеханово построят детский сад

Рядом с аэропортом Плеханово построят детский сад

10 июня 2024, 07:30
Фото: 1MI

В Тюмени в районе аэропорта Плеханово построят детский сад

Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется проектными и изыскательскими работ по объекту «Строительство детского сад в районе Плеханово». Закупка стоимостью 11 миллионов 730 тысяч рублей опубликована на портале Госзакупки.

В документах указано, что работы по проектированию должны быть выполнены в срок до 20 августа 2025 года, по строительству дошкольного учреждения — до 2026 года. Площадь земельного участка, на котором возведут новый детсад с классами для занятий музыкой, физкультурой, кабинетами психолога, логопеда составляет 17 тысяч квадратных метров.

«Состав функционально-планировочных зон принять по типовой документации „Строительство детского сада в микрорайоне „Ямальский-2“, — отмечено в документах.

Заявки на участие в тендере будут принимать до 27 июня 2024 года, подведение итогов закупки запланировано на 28 июня.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в микрорайоне Ново-Патрушево к 2030 году построят пять новых детских садов и две школы. Также там возведут культурно-досуговый центр, бассейн, библиотеку.

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