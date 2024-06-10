Комплекс Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» открыли в Тюмени

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:09
Центр военно-патриотической подготовки расположился на базе стрелкового клуба «Стальной Азарт». В центре планируют разрабатывать новые образовательные программы по основам безопасности и защиты России, программы для молодежи допризывного возраста, развивать военно-прикладные виды спорта, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе аэропорта «Плеханово» планируют построить детский сад. В настоящее время власти ищут подрядчика, который займется разработкой проекта. На эти цели из бюджета выделено около 12 миллионов рублей.