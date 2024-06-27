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На объездной в Тюмени построят надземный пешеходный переход

На объездной в Тюмени построят надземный пешеходный переход

27 июня 2024, 02:13
Фото: 1MI
Длина пешеходного перехода составит 217 метров. Власти уже утвердили документы по планировке территории для его строительства.

В Тюмени появится новый надземный пешеходный переход. Документы по планировке территории для его строительства утвердило Главное управление строительства региона.

Переход будет возведен в районе пересечения объездной дороги и улицы Барнаульской. С учетом лестниц его длина составит 217 метров. Когда начнется строительство и сколько на него потратят — в документе не уточняется.

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Ранее «Наш город» писал, что развязку через ж/д пути в Тюмени планируют построить до конца 2026 года. Подрядчика нашли еще в 2022 году, на разработку проекта ему выделили 30.5 миллиона рублей.

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