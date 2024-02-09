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Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Тюменской области зафиксировали более тысячи нарушений в сфере охраны труда

Тюменские компании нарушили права своих работников более тысячи раз

9 февраля 2024, 08:07
Фото: 1MI

В Тюменской области зафиксировали более тысячи нарушений в сфере охраны труда

Такое количество нарушений было зафиксировано всего за год. Особенно в этом отличились три предприятия.

В прокуратуре Тюменской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите трудовых прав граждан. Участники рабочей группы отметили, что в 2023 году выявлены более тысячи нарушений закона в сфере охраны труда.

За год были составлены порядка 500 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 262 человека, а также возбуждены 4 уголовных дела.

Также на заседании обсуждалась ситуация с задолженностью по зарплате сразу в трех компаниях: «СибСтройИнвест», «Нефтепромысловое оборудование» и «Гидротрубопроводстрой».

В рамках процедуры банкротства компании «Нефтепромысловое оборудование» было продано имущество предприятия, что позволило погасить часть задолженности и выплатить работникам компании 1.1 миллиона рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что директор тюменской компании задолжал налоговой 19 миллионов рублей. На имущество организации и мужчины наложен арест.

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#Общество#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Работа#Задолженность по заработной плате#Задолженность#Работодатели#Любовь Селезнева
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