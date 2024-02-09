Тюменские компании нарушили права своих работников более тысячи раз

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В прокуратуре Тюменской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите трудовых прав граждан. Участники рабочей группы отметили, что в 2023 году выявлены более тысячи нарушений закона в сфере охраны труда.
За год были составлены порядка 500 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 262 человека, а также возбуждены 4 уголовных дела.
Также на заседании обсуждалась ситуация с задолженностью по зарплате сразу в трех компаниях: «СибСтройИнвест», «Нефтепромысловое оборудование» и «Гидротрубопроводстрой».
В рамках процедуры банкротства компании «Нефтепромысловое оборудование» было продано имущество предприятия, что позволило погасить часть задолженности и выплатить работникам компании 1.1 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что директор тюменской компании задолжал налоговой 19 миллионов рублей. На имущество организации и мужчины наложен арест.