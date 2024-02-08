Тонут в долгах: в Тюмени продаются 20 малых промышленных предприятий

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
«Рентабельность падает, расходы растут. Запчасти для оборудования почти не достать, переоборудовать цех российскими станками очень дорого. При этом, сейчас у каждого второго бизнесмена помимо налогов есть кредиты, займы, прочие обязательства. Становится проще продать, рассчитаться с долгами и начать менее затратный бизнес», — рассказал Ura.ru владелец одного из цехов, выставленных на продажу.
На данный момент на «Авито» опубликованы более 20 объявлений о продаже цехов. Каждое третье предприятие, выставленное на продажу, ориентировано на производство лесопильной продукции.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продают магазин европейских сладостей и мармелада. За готовый бизнес нынешний владелец просит 8 миллионов рублей.