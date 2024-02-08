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Published Сегодня, 05:09

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Updated Сегодня, 05:11

В Тюмени выставили на продажу 20 малых промышленных предприятий

Тонут в долгах: в Тюмени продаются 20 малых промышленных предприятий

8 февраля 2024, 05:09
Фото: 1MI

В Тюмени выставили на продажу 20 малых промышленных предприятий

Тюменские бизнесмены не справляются с долговой нагрузкой, из-за чего им приходится избавляться от своих предприятий. Почти треть цехов ориентирована на производство лесопильной продукции.
«Рентабельность падает, расходы растут. Запчасти для оборудования почти не достать, переоборудовать цех российскими станками очень дорого. При этом, сейчас у каждого второго бизнесмена помимо налогов есть кредиты, займы, прочие обязательства. Становится проще продать, рассчитаться с долгами и начать менее затратный бизнес», — рассказал Ura.ru владелец одного из цехов, выставленных на продажу.

На данный момент на «Авито» опубликованы более 20 объявлений о продаже цехов. Каждое третье предприятие, выставленное на продажу, ориентировано на производство лесопильной продукции.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продают магазин европейских сладостей и мармелада. За готовый бизнес нынешний владелец просит 8 миллионов рублей.

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#Общество#Бизнес#Тюменская область#Новости тюмени#Производство#Продажа#Долги#Любовь Селезнева
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