Тюменские компании продали на аукционах имущество на 2.7 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:54
«В 2023 году в Тюменской области было заключено сделок на сумму более 2,75 миллиарда рублей. Это почти на 50% больше, чем в 2022 году. Сумма сделок в 2022 году относительно 2021 года выросла на 30%», — рассказали в пресс-службе Российского аукционного дома РБК Тюмень.
По большей части на аукционах продавалась недвижимость — коммерческие помещения и нежилые здания. Один из самых крупных лотов 2023 года — рыбоперерабатывающий завод в деревне Ушакова за 121.1 миллиона рублей. На втором месте — офисное здание на Комсомольской, которое продали за 68.3 миллиона.
Ранее «Наш город» сообщал, что на банкротных торгах выросло количество квартир тюменцев. Начальная минимальная цена в 2023 году составляла 3.9 миллиона рублей.