Тюменские компании продали на аукционах имущество на 2.7 миллиарда рублей

По большей части на аукционах продавалась недвижимость — коммерческие помещения и нежилые здания. Один из самых крупных лотов 2023 года — рыбоперерабатывающий завод в деревне Ушакова за 121.1 миллиона рублей. На втором месте — офисное здание на Комсомольской, которое продали за 68.3 миллиона.