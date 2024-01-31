В Тюмени продают торговый недострой за полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:54
Комплекс расположен на пересечении улиц Широтной и Станционной. Он уже выставлялся на продажу на «Авито» в декабре 2022 года и с того момента успел прибавить в цене. Сейчас GREEN MALL стоит ровно на миллион дороже — 500 миллионов рублей.
«Этажность — 2 этажа, общая площадь — 20 000 квадратных метров, торговая площадь — 15 500 квадратных метров, инфраструктура — наземная парковкa нa 350 мест», — указал в описании собственник.
Продавец также уточнил, что на участке расположена и эксплуатируется трансформаторная подстанция, а проектная документация — в полном порядке.
Владелец рассматривает не только продажу здания, но и участие в долевом строительстве. Вход в долю — от 100 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу развлекательный центр «Новая Планета». За него владелец просит 5 миллионов рублей.