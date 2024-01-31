В Тюмени продают торговый недострой за полмиллиарда рублей

Комплекс расположен на пересечении улиц Широтной и Станционной. Он уже выставлялся на продажу на «Авито» в декабре 2022 года и с того момента успел прибавить в цене. Сейчас GREEN MALL стоит ровно на миллион дороже — 500 миллионов рублей.