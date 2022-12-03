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В Тюмени за 500 миллионов рублей выставили на продажу торгово-рыночный комплекс

Сегодня, 07:43
Фото: Авито

В Тюмени за полмиллиарда рублей выставили на продажу рыночный комплекс

В Тюмени на продажу выставлен недостроенный торгово-рыночный комплекс GREEN MALL, расположенный на пересечении улиц Широтной и Станционной.
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Тюмень

Стоимость двухэтажного здания, расположенного на участке площадью более 20,6 тысяч квадратных метров, составляет 499 миллионов рублей.

В объявлении  указано, что на данный момент степень готовности объекта составляет 54%. Размеры торговой площади — 15,5 тысяч квадратных метров. Имеется наземная парковка на 350 машино-мест.

Концепцией проекта предусмотрено размещение на первом этаже торгово-рыночного комплекса сельскохозяйственного рынка площадью от 4 500 до 6 000 квадратов, точек общепита, в меню которых будут представлены блюда из продуктов и полуфабрикатов тюменских товаропроизводителей. Также на первом этаже этаже предполагается разместить автокафе.

На втором этаже расположатся этаже торговая галерея с павильонами одежды, обуви, сопутствующих товаров, игровая зона с тематической направленностью «Сельская жизнь и агропроизводство».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставлен «Дом и магазин Н. Л. Панкратьева». Стоимость объекта архитектурного наследия 22,5 миллиона рублей.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Экономика#Продажа#Рынок#Тюменская область#Новости тюмени
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