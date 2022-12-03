В Тюмени за 500 миллионов рублей выставили на продажу торгово-рыночный комплекс

Концепцией проекта предусмотрено размещение на первом этаже торгово-рыночного комплекса сельскохозяйственного рынка площадью от 4 500 до 6 000 квадратов, точек общепита, в меню которых будут представлены блюда из продуктов и полуфабрикатов тюменских товаропроизводителей. Также на первом этаже этаже предполагается разместить автокафе.