В Тюмени за 500 миллионов рублей выставили на продажу торгово-рыночный комплекс

Стоимость двухэтажного здания, расположенного на участке площадью более 20,6 тысяч квадратных метров, составляет 499 миллионов рублей.
В объявлении указано, что на данный момент степень готовности объекта составляет 54%. Размеры торговой площади — 15,5 тысяч квадратных метров. Имеется наземная парковка на 350 машино-мест.
Концепцией проекта предусмотрено размещение на первом этаже торгово-рыночного комплекса сельскохозяйственного рынка площадью от 4 500 до 6 000 квадратов, точек общепита, в меню которых будут представлены блюда из продуктов и полуфабрикатов тюменских товаропроизводителей. Также на первом этаже этаже предполагается разместить автокафе.
На втором этаже расположатся этаже торговая галерея с павильонами одежды, обуви, сопутствующих товаров, игровая зона с тематической направленностью «Сельская жизнь и агропроизводство».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставлен «Дом и магазин Н. Л. Панкратьева». Стоимость объекта архитектурного наследия 22,5 миллиона рублей.