Директор тюменской компании задолжал налоговой 19 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Суд установил, что являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, мужчина уклонился от уплаты налогов за 4 квартал 2021 года. Для этого бизнесмен подделывал документы, указывая ложные сведения о затратах, понесенных организацией.
В общей сложности мужчина не уплатил налогов на 19 миллионов рублей. Имущество организации и осужденного арестовано на сумму, равную сумме неуплаченных налогов.
Суд назначил предпринимателю 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени банкротится гостиница владельца «Тюменской топливной компании» Михаила Путянина. У компании имеется задолженность по налогам.