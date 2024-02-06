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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Тюменский бизнесмен задолжал налоговой 19 миллионов рублей

Директор тюменской компании задолжал налоговой 19 миллионов рублей

6 февраля 2024, 06:28
Фото: 1MI

Тюменский бизнесмен задолжал налоговой 19 миллионов рублей

Чтобы избежать уплаты налогов, бизнесмен подделывал документы. На имущество организации и мужчины наложен арест.

Суд установил, что являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, мужчина уклонился от уплаты налогов за 4 квартал 2021 года. Для этого бизнесмен подделывал документы, указывая ложные сведения о затратах, понесенных организацией.

В общей сложности мужчина не уплатил налогов на 19 миллионов рублей. Имущество организации и осужденного арестовано на сумму, равную сумме неуплаченных налогов.

Суд назначил предпринимателю 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени банкротится гостиница владельца «Тюменской топливной компании» Михаила Путянина. У компании имеется задолженность по налогам.

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#Общество#Бизнес#Тюменская область#Новости тюмени#Налоги#Налог#Арест имущества#Любовь Селезнева
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