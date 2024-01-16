Экс-депутат гордумы Тобольска получил год условно за неуплату 290 млн рублей налогов

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
«Установлено, что являясь директором компании „Антикор-М“, с января 2017 года по май 2020-го Сергей Вакарин организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия фиктивных сведений о сотрудничестве с контрагентами, которые по факту никаких услуг не оказывали. Таким образом предприниматель скрыл от уплаты налогов свыше 290 млн рублей», — пояснили в ведомстве.
На время следствия имущество предприятия и обвиняемого было арестовано. На заседании Вакарин признал свою вину, в связи с этим суд приговорил его к одному году условно.
Напомним, первый условный срок — один год и 10 месяцев — за сбитого автоинспектора, который находился при исполнении, экс-депутат получил в конце 2022 года. Тогда он тоже признал свою вину и раскаялся в содеянном.