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Экс-депутат гордумы Тобольска получил год условно за неуплату 290 млн рублей налогов

Экс-депутат гордумы Тобольска получил год условно за неуплату 290 млн рублей налогов

16 января 2024, 13:37
Фото: 1MI
Тобольский городской суд рассмотрел дело в отношении бывшего депутата местной думы Сергея Вакарина по обвинению в неуплате налогов на сумму 290 млн рублей. Это уже вторая судимость у политика — первую он получил за наезд на сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Установлено, что являясь директором компании „Антикор-М“, с января 2017 года по май 2020-го Сергей Вакарин организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия фиктивных сведений о сотрудничестве с контрагентами, которые по факту никаких услуг не оказывали. Таким образом предприниматель скрыл от уплаты налогов свыше 290 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

На время следствия имущество предприятия и обвиняемого было арестовано. На заседании Вакарин признал свою вину, в связи с этим суд приговорил его к одному году условно.

Напомним, первый условный срок — один год и 10 месяцев — за сбитого автоинспектора, который находился при исполнении, экс-депутат получил в конце 2022 года. Тогда он тоже признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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#Общество#Ирина Швецова#Приговор#Судебный приговор
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