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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Тюмени банкротится гостиница известного «топливного магната»

В Тюмени банкротится гостиница известного «топливного магната»

5 февраля 2024, 14:05
Фото: 1MI
Тюменские налоговики подали иск о банкротстве в отношении гостиницы, принадлежащей Михаилу Путятину — владельцу «Тюменская топливная компания». Информация об этом появилась в системе электронного правосудия.

Согласно сведениям из системы, иск под номером А70-2114/2024 был подан межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области. Ответчиком выступает ООО «Жемчужина», которая занимается хозяйственной деятельностью в селе Мичурино Тюменской области.

Известно, что Путятин числится единственным учредителем ООО «Тюменская топливная компания», на счету которой также имеются долги.

Согласно информации, размещенной в СБИС, гостиница существует 9 лет. По опубликованным сведениям, у компании имеется задолженность по налогам на сумму 399,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области резко сократилось количество налоговых должников. По сравнению с январем 2023 года, в январе 2024 года количество должников сократилось на 12,4%.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Новости тюмени#Алина Петрова
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