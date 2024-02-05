В Тюмени банкротится гостиница известного «топливного магната»

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Согласно сведениям из системы, иск под номером А70-2114/2024 был подан межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области. Ответчиком выступает ООО «Жемчужина», которая занимается хозяйственной деятельностью в селе Мичурино Тюменской области.
Известно, что Путятин числится единственным учредителем ООО «Тюменская топливная компания», на счету которой также имеются долги.
Согласно информации, размещенной в СБИС, гостиница существует 9 лет. По опубликованным сведениям, у компании имеется задолженность по налогам на сумму 399,3 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области резко сократилось количество налоговых должников. По сравнению с январем 2023 года, в январе 2024 года количество должников сократилось на 12,4%.