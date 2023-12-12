Тюменцам рассказали, куда и за сколько можно улететь на новогодние праздники

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Дешевле всего на новогодних праздниках тюменцам обойдется перелет в Екатеринбург: стоимость билета составляет 2800 рублей. Об этом в пресс-службе сервиса OneTwoTrip рассказали РБК Тюмень.
Перелет в Набережные Челны обойдется в 4800 рублей, в Сургут — в 5000 рублей, в Ханты-Мансийск — в 5600 рублей. Также каникулы можно провести в Уфе или Сочи: туда билеты можно купить за 6000 рублей.
До Самары можно добраться за 6500 рублей, до Красноярска — за 6900 рублей, до Москвы — за 7800 рублей, а до Санкт-Петербурга — за 7800 рублей.
Что касается посуточной аренды жилья, то, как сообщает генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов, самым популярным новогодним направлением второй год подряд остается Санкт-Петербург. Средняя стоимость бронирования составляет 4346 рублей в сутки. Следующая по популярности — Москва с 5790 рублями за сутки, Калининград — 4753 рубля, Кисловодск — 4288 рублей и Сочи — 5788 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что на горнолыжных курортах Тюмени резко взлетели цены. Активный отдых может обойтись в тысячу рублей в час.