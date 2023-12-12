nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Тюменцам назвали цены на самолет на популярные новогодние направления

Тюменцам рассказали, куда и за сколько можно улететь на новогодние праздники

12 декабря 2023, 04:12
Фото: 1MI

Тюменцам назвали цены на самолет на популярные новогодние направления

Дороже всего тюменцам обойдется перелет в Санкт-Петербург. Для тех, кто не хочет отдавать за билет больше трех тысяч, есть Екатеринбург.
Сюжет
Отдых

Дешевле всего на новогодних праздниках тюменцам обойдется перелет в Екатеринбург: стоимость билета составляет 2800 рублей. Об этом в пресс-службе сервиса OneTwoTrip рассказали РБК Тюмень.

Перелет в Набережные Челны обойдется в 4800 рублей, в Сургут — в 5000 рублей, в Ханты-Мансийск — в 5600 рублей. Также каникулы можно провести в Уфе или Сочи: туда билеты можно купить за 6000 рублей.

До Самары можно добраться за 6500 рублей, до Красноярска — за 6900 рублей, до Москвы — за 7800 рублей, а до Санкт-Петербурга — за 7800 рублей.

В Тюмени начнут в декабре ходить автобусы до Ново-Комарово. Билеты будут стоить 39 р
Узнать подробнее

Что касается посуточной аренды жилья, то, как сообщает генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов, самым популярным новогодним направлением второй год подряд остается Санкт-Петербург. Средняя стоимость бронирования составляет 4346 рублей в сутки. Следующая по популярности — Москва с 5790 рублями за сутки, Калининград — 4753 рубля, Кисловодск — 4288 рублей и Сочи — 5788 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что на горнолыжных курортах Тюмени резко взлетели цены. Активный отдых может обойтись в тысячу рублей в час.

Читайте также:
С Нового года из Тюмени начнут летать самолеты в ВолгоградСердце перестало биться. Тюменские медики спасли пассажира на борту самолетаВ тюменском аэропорту у самолета обнаружили вмятину
#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Цены#Самолет#Самолеты#Билеты#Перелет#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Здесь невозможно жить!»: почему новостройки в Тюмени все чаще сдаются недоделанными
Вчера, 07:17
«Помогите! Замерзаем!»: тюменцы массово записывают обращения к президенту Путину
Вчера, 05:40
Всего 12,5 рублей. Тюменцам рассказали, как купить яйца по такой цене
Вчера, 15:15
Стало известно, когда в Тюмени закончатся аномальные холода
Вчера, 08:56
Давайте разбираться: власти Тюмени разъяснили жителям Зареки свои планы по реновации
Вчера, 14:16
«За мной ведут охоту»: тюменский медик рассказал о своей службе в зоне СВО
Вчера, 09:42