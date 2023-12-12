Тюменцам рассказали, куда и за сколько можно улететь на новогодние праздники

Перелет в Набережные Челны обойдется в 4800 рублей, в Сургут — в 5000 рублей, в Ханты-Мансийск — в 5600 рублей. Также каникулы можно провести в Уфе или Сочи: туда билеты можно купить за 6000 рублей.