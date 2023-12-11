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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

С Нового года из Тюмени начнут летать самолеты в Волгоград

С Нового года из Тюмени начнут летать самолеты в Волгоград

11 декабря 2023, 14:45
Фото: 1MI
Авиакомпания RedWings включила в свое расписание рейс «Тюмень — Волгоград». Улететь по данному маршруту можно уже с 15 января, сообщает пресс-служба аэропорта «Рощино».
Фото: скрин с сайта авиакомпании RedWings

Рейсы в обе стороны будут выполняться еженедельно по понедельникам.

«Вылет из Тюмени — 18:05. Прибытие в Волгоград — 18:55. Время в пути составит — 2 часа 50 минут. Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ100. Стоимость билетов от 6,5 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Из Волгограда первый вылет стоит также 15 января, в 12:25. Время прилета — 17:00.

В данный момент на этот рейс осталось всего шесть билетов. Самый дешевый из них — 7,6 тыс. рублей.

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