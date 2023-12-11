С Нового года из Тюмени начнут летать самолеты в Волгоград

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Рейсы в обе стороны будут выполняться еженедельно по понедельникам.
«Вылет из Тюмени — 18:05. Прибытие в Волгоград — 18:55. Время в пути составит — 2 часа 50 минут. Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ100. Стоимость билетов от 6,5 тыс. рублей», — сказано в сообщении.
Из Волгограда первый вылет стоит также 15 января, в 12:25. Время прилета — 17:00.
В данный момент на этот рейс осталось всего шесть билетов. Самый дешевый из них — 7,6 тыс. рублей.