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У самолета в тюменском аэропорту обнаружили вмятину

В тюменском аэропорту у самолета обнаружили вмятину

5 декабря 2023, 08:40
Фото: 1MI

У самолета в тюменском аэропорту обнаружили вмятину

Вмятина оказалась недопустимых размеров. Самолет пришлось вывести из эксплуатации.

У самолета авиакомпании «Ютэйр», находящегося в тюменском аэропорту Рощино, обнаружили вмятину недопустимых размеров. Как сообщает телеграм-канал «Aviaincident», неисправность заметили во время планового технического обслуживания судна.

В соответствии с АММ — Руководством по техническому обслуживанию, был организован комплекс ремонтных работ. Воздушное судно пришлось временно вывести из эксплуатации.

Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания «Ямал» объявила об открытии дополнительных рейсов из Тюмени в Салехард. Новые рейсы запустят на новогодних каникулах.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Аэропорт Рощино#Аэропорты#Самолет#Самолеты#Неисправность#Любовь Селезнева
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