В тюменском аэропорту у самолета обнаружили вмятину

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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У самолета авиакомпании «Ютэйр», находящегося в тюменском аэропорту Рощино, обнаружили вмятину недопустимых размеров. Как сообщает телеграм-канал «Aviaincident», неисправность заметили во время планового технического обслуживания судна.
В соответствии с АММ — Руководством по техническому обслуживанию, был организован комплекс ремонтных работ. Воздушное судно пришлось временно вывести из эксплуатации.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания «Ямал» объявила об открытии дополнительных рейсов из Тюмени в Салехард. Новые рейсы запустят на новогодних каникулах.