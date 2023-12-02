В Тюмени совершил экстренную посадку самолет, летевший в Уфу из ЯНАО

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
По информации транспортной прокуратуры Тюменской области, на борту воздушного судна находилось более 70 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Спустя час после посадки все пассажиры были направлены в Уфу на резервном воздушном судне авиакомпании.
Ранее «Наш Город» писал, что авиакомпания Utair со 2 декабря возобновила полеты из Тюмени в Тарко-Сале (ЯНАО). Рейсы будут выполнять два раза в неделю — по субботам и вторникам.