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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Тюмени совершил экстренную посадку самолет, летевший в Уфу из ЯНАО

В Тюмени совершил экстренную посадку самолет, летевший в Уфу из ЯНАО

2 декабря 2023, 11:02
Фото: Аэропорт Рощино
В тюменском аэропорту Рощино экстренно приземлился самолет, вылетевший из Ноябрьска в Уфу. Sukhoi Superjet авиакомпании «Ямал» совершил посадку из-за технических неполадок.

По информации транспортной прокуратуры Тюменской области, на борту воздушного судна находилось более 70 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Спустя час после посадки все пассажиры были направлены в Уфу на резервном воздушном судне авиакомпании.

Ранее «Наш Город» писал, что авиакомпания Utair со 2 декабря возобновила полеты из Тюмени в Тарко-Сале (ЯНАО). Рейсы будут выполнять два раза в неделю — по субботам и вторникам.

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