В Тюмени ребенка не пустили в самолет

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
По словам мамы девочки, школьница должны была отправиться в Москву авиакомпанией «Победа». Однако на стойке регистрации им сообщили, что в самолете уже не осталось свободных мест. После этого им предложили оформить бумаги. На них были указаны правила авиакомпании в части авиаперевозок.
В итоге школьнице пришлось перенести полет в столицу на сутки. Деньги авиаперевозчик пообещал вернуть в течение 12 дней, пишет 72.RU.
Заметим, что ситуация с нехваткой мест в самолете у российских авиакомпаний возникает уже не в первый раз. В начале ноября на борт «Аэрофлота», следующий по маршруту Москва — Тюмень не смог попасть музыкант Петр Востоков. В связи с этим ему пришлось отменить свое выступление в областной столице.