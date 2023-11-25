nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

В Тюмени ребенка не пустили в самолет

В Тюмени ребенка не пустили в самолет

25 ноября 2023, 04:51
Фото: 1MI
Попасть на свой рейс юная тюменка не смогла, что на борту воздушного судна не осталось свободных мест. Инцидент произошел в конце этой недели.
Сюжет
Дети

По словам мамы девочки, школьница должны была отправиться в Москву авиакомпанией «Победа». Однако на стойке регистрации им сообщили, что в самолете уже не осталось свободных мест. После этого им предложили оформить бумаги. На них были указаны правила авиакомпании в части авиаперевозок.

В итоге школьнице пришлось перенести полет в столицу на сутки. Деньги авиаперевозчик пообещал вернуть в течение 12 дней, пишет 72.RU.

Заметим, что ситуация с нехваткой мест в самолете у российских авиакомпаний возникает уже не в первый раз. В начале ноября на борт «Аэрофлота», следующий по маршруту Москва — Тюмень не смог попасть музыкант Петр Востоков. В связи с этим ему пришлось отменить свое выступление в областной столице.

Читайте также:
Двое тюменцев попали в шоу на федеральный каналСиноптики рассказали, какая погода будет в декабреПодконтрольная тюменскому правительству птицефабрика закупает эксклюзивный авто
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Рощино#Самолеты#Авиакомпании
Подпишитесь
«Не могу даже захоронить»: тюменка ищет своего сына, признанного погибшим на СВО
Вчера, 09:17
«Музыка города»: лишь коренные жители знают эти легендарные песни о Тюмени
Вчера, 06:23
«Пять дней пролежал в квартире»: подробности гибели тюменского блогера КАЛЯН86
Вчера, 04:07
«Боль, грусть и злоба»: тюменец возмутился космическим ростом цен на продукты
Вчера, 13:15
«Я хотела быть бухгалтером»: как тюменок вынуждают работать в секс-индустрии
Вчера, 05:09
«Это не женская работа»: еще одну тюменку не пустили СВО
Вчера, 06:10