В Тюмени ребенка не пустили в самолет

Заметим, что ситуация с нехваткой мест в самолете у российских авиакомпаний возникает уже не в первый раз. В начале ноября на борт «Аэрофлота», следующий по маршруту Москва — Тюмень не смог попасть музыкант Петр Востоков. В связи с этим ему пришлось отменить свое выступление в областной столице.