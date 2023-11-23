У самолета рейса Тюмень — Сочи возникли проблемы при снижении

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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6 ноября у самолета, вылетевшего из тюменского аэропорта Рощино в Сочи, возникли проблемы при посадке. Об этом сообщает Телеграм-канал Aviaincident.
Было установлено, что при снижении спойлеры не были подготовлены к автоматическому выпуску, экипажем они также не были выпущены вручную.
По результатам проведенного анализа выяснилось, что программная система допустила ошибку при выполнении SOP — стандартных операционных процедур.
После посадки самолет был принят на обслуживание.
Ранее «Наш Город» сообщал, что у самолета, летевшего из Тюмени в Новосибирск, во время взлета сработал датчик открытия двери. Из-за этого борт вылетел с задержкой.