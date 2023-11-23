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У самолета рейса Тюмень — Сочи возникли проблемы при снижении

У самолета рейса Тюмень — Сочи возникли проблемы при снижении

23 ноября 2023, 08:34
Фото: 1MI
У самолета не были подготовлены спойлеры. Выяснилось, что программная система допустила ошибку.

6 ноября у самолета, вылетевшего из тюменского аэропорта Рощино в Сочи, возникли проблемы при посадке. Об этом сообщает Телеграм-канал Aviaincident.

Было установлено, что при снижении спойлеры не были подготовлены к автоматическому выпуску, экипажем они также не были выпущены вручную.

По результатам проведенного анализа выяснилось, что программная система допустила ошибку при выполнении SOP — стандартных операционных процедур.

После посадки самолет был принят на обслуживание.

Ранее «Наш Город» сообщал, что у самолета, летевшего из Тюмени в Новосибирск, во время взлета сработал датчик открытия двери. Из-за этого борт вылетел с задержкой.

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